نهادها در برگزاری کنگره شهید فهمیده جدی تر ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه جلسه هماهنگی برنامه های کنگره شهید "حسین فهمیده" با حضور جمعی از مسئولان استان البرز و به ریاست معاون امنیتی استانداری البرز در محل استانداری برگزار شد.

در این نشست قرار بود ارگانهای مسئول گزارشی از برنامه هایی که برای برگزاری این کنگره تدارک دیده اند ارائه دهند اما آنچه برآیند جلسه نشان داد این است هنوز فعالیتی جدی در این خصوص انجام نگرفته است؛ گرچه تقریبا همه مسئولان به نوعی از کارهایی که بالقوه می توان برای برگزاری باشکوه و ماندگار چنین کنگره ای ترتیب داد، سخن گفتند.

ناصر رجبی معاون امنیتی استانداری البرز، در همین ارتباط گفت: امیدواریم که در فرصت باقیمانده جبران مافات شود و بتوانیم این کنگره را آنچنان که شایسته نامش است برگزار کنیم .

وی همچنین با اشاره به اینکه این برنامه برای اولین بار در سطح استان البرز در قالب کنگره به اجرا درمی آید و سالهای پیش یادواره بود، افزود: این مراسم برای نشان دادن فرهنگ ایثار و شهادت شهید فهمیده است و با هر عنوانی که برگزار شود تلاش نهادها برای هرچه بهتر برگزار شدن این بزرگداشت است.

دراین نشست مصوب شد که تا زمان برگزاری کنگره شهید فهمیده جلسه هماهنگی این کنگره هر هفته راس ساعت و روز مقرر با شرکت فعال همه ارگانهای زیربط و مسئول در این امر برپا شود.

همچنین مقرر شد، سپاه پاسداران به عنوان دبیرخانه این کنگره مسئول دعوت از نهادهای مربوطه باشد و کمیته های مسئول نیز گزارش عملکرد خود را برای مسئول دبیرخانه کنگره فرستاده و در جلسات بعدی گزارش دهند.