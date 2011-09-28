ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی البرز نیازمند تخصیص امکانات کافی است

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اختصاص مساعدات و امکانات بیشتر به اداره کل منابع طبیعی البرز از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضرورت دارد.

وی ادامه داد: این امر در جلسه ای که با حضور مسئولان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شده، عنوان شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بیان کرد: در این جلسه در خصوص تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتر به این اداره کل قول مساعد داده شده است.

وی با اشاره به تازه تاسیس بودن این اداره کل از زحمات همکاران خود در اداره کل و ادارات شهرستانها قدردانی کرد و خواستار تداوم این تلاشها شد.

نبودن بانک اطلاعات جامع استانی در زمان تاسیس از مشکلات بوده است

میررجبی اضافه کرد: عدم وجود یک بانک اطلاعات جامع استانی در زمان تاسیس اداره کل و تامین و جذب نیروهای متخصص و خبره در بخشهای تخصصی از مشکلات موجود است.

این مسئول افزود: احترام و تکریم ارباب رجوع در این اداره کل اهمیت فراوانی دارد و این امر از وظایف تمامی کارکنان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز یادآورشد: تلاش برای فعالیتهای ترویجی و اطلاع رسانی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز صورت می گیرد.