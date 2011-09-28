اولین پیامدهای نامزدی پوتین/ واکنش گورباچف و استعفای وزیر دارایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی رادیو فرانسه با اشاره به استعفای "آلکسی کوردین" وزیر دارایی روسیه نوشت: کوردین یکی از قدرتمندترین وزرای کابینه ولادیمیر پوتین بود و اکنون استعفا داده است. وی از معماران سیاست های مالی و پولی روسیه در از سر گذراندن بحران مالی بین المللی در سال 2008 میلادی نقش به سزایی داشت. در این دوره و تحت سیاست های عمل گرایانه وی بود که روسیه برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی با زیان کمتری نسبت به دیگرکشورها از بحران پولی بیرون آمد.

آلکسی کوردین در ماههای اخیر در آشکار و پنهان تصمیمات اقتصادی نخست وزیر و رییس جمهور را مورد انتقاد قرار داد تا جایی که دیمیتری مدودوف رییس جمهور روسیه در هفته های اخیر از وی خواسته بود در صورت ادامه انتقادهایش، بهتر است از سمت خود استعفا دهد.

به نوشته رادیو فرانسه، برخی تحلیلگران امور روسیه استعفای ناخواسته کوردین را با اعلام طرح تقسیم دوره تازه قدرت میان پوتین و مدودوف بی ارتباط نمی دانند. کوردین در روزهای اخیر گفته بود که اگر سال آینده نخست وزیر و رییس جمهور جای خود را عوض کنند، حاضر به ادامه خدمت در دولت جدید نخواهد بود.

لازم به یادآوری است که ولادیمیر پوتین تا سال 2008 میلادی دو دوره 4 ساله پست ریاست جمهوری را در اختیار داشت اما در آن سال، به علت محدودیت پیش بینی شده در قانون اساسی که در آن احراز پست توسط هر کاندیدا تنها برای دو دوره پیش بینی شده، از نامزدی کناره گیری کرد و جای خود را به همکارش "دیمیتری مدودوف" داد.

رادیو فرانسه در ادامه آورده است: از آن هنگام تاکنون، کارشناسان امور روسیه معتقد بودند که حضور پوتین در پست نخست وزیری موقتی خواهد بود و وی باردیگر پس از رفع محدودیت اعمال شده از سوی قانون اساسی به رای هرم قدرت بازخواهد گشت که چنین نیز شد.

چند روز پیش اعلام شد که پوتین خود را برای انتخاب مجدد در سال آینده میلادی آماده می کند. پوتین با اعلام این خبر گفت که در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهور، دیمیتری مدودوف را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد. گزارش ها و نظرسنجی ها نشان می دهند که در صورت نامزدی، پوتین در انتخابات سال آینده میلادی پیروز خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این اعلام جابجایی، میخاییل گورباچف آخرین رهبر دوران اتحاد جماهیر شوروی از احتمال گردش مداوم قدرت در دست افراد محدودی در اطراف پوتین ابراز نگرانی کرده بود. گورباچف گفته بود: "هرکس که در روسیه رییس جمهور شود، باید نظام سیاسی را در کشور اصلاح نماید. نه این که همان گروههای سابق به قدرت بازگردند و به دنبال حفظ قدرت باشند. "

وی تاکید کرده بود که اگر پوتین دوباره رییس جمهور شود، چند سال دیگر به هدر خواهد رفت.