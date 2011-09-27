حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه شامل موقوفات شیخ اصفهانی، حجتی، شیخ محمد، رضاعلی و مشهدیه لیلا شهرستان بهشهر بوده که در بیش از سه هزار و 100 متر مربع در بلوار شهید هاشمی نژاد نبش چهارراه گرگان به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: این پروژه عظیم دارای زیربنایی بیش از 14 هزار متر مربع بوده که حدود 260 واحد آن تجاری و حدود 22 واحد آن اداری است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: این طرح با همت بنیاد توسعه و عمران موقوفات مازندران وابسته به اداره کل اوقاف و امورخیریه با مشارکت بخش خصوصی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز خواهد شد.

سهرابی گفت: برای اجرای این پروژه بیش از 80 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده است.