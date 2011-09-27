مناظر طبیعی و تاریخی الموت در آستانه ثبت جهانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بیرانوند عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: استان قزوین با داشتن یک هزار و 200 اثر تاریخی در زمره مناطق شاخص کشور از لحاظ آثار باستانی است و زمینه جلب گردشگر داخلی و خارجی را دارد.

وی افزود: با تلاش های انجام شده خوشبختانه 30 اثر تاریخی برای ثبت در فهرست ملی آماده شده که به زودی اقدامات قانونی آن به پایان می رسد.

قلعه الموت ثبت جهانی می شود

بیرانوند از قابلیت بسیاری از آثار تاریخی کشور برای ثبت در فهرست جهانی خبرداد و یادآور شد: 30 اثر باستانی و تاریخی کشور از جمله بازار تبریز، مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی و چند مسجد تاریخی در آستانه ثبت جهانی قرار دارند.

این مسئول بیان کرد: در استان قزوین هم چند اثر با ارزش از جمله سرای سعدالسلطنه، مسجد جامع، دولتخانه صفوی، بافت قدیمی شهر قزوین و قلعه الموت قابلیت جهانی شدن را دارند که منظر طبیعی الموت در آستانه ثبت در فهرست آثار جهانی است.

وی گفت: یونسکو جهانی شدن یک اثر را بررسی و اعلام نظر می کند و در این میان مشارکت دولت و مردم در نگهداری از این آثار در موافقت اعضای این سازمان فرهنگی جهانی بسیار موثر و مهم است.

بیرانوند یادآورشد: خوشبختانه قلعه الموت امسال در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسید و امیدواریم ثبت جهانی آن نیز محقق شود.

این مسئول گفت: به دلیل مسائل مختلف سالها پیگیری ثبت جهانی آثار تاریخی کشور به تعویق افتاد اما در سالهای اخیر این موضوع با جدیت دنبال می شود و بزودی ثمره آن را مشاهده خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشتن مجموعه ای از چشم اندازهای طبیعی، بناهای تاریخی، کاروانسرا، آب انبار، حمام، مسجد و امامزاده در استان را ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دانست و افزود: با بسترسازی برای جذب گردشگر امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های موجود این استان تاریخی به نحو مطلوب بهره مند شویم.

برنامه های هفته گردشگری در قزوین

این مسئول با اشاره به آغاز هفته گردشگری گفت: از پنجم تا 11 مهرماه به عنوان هفته گردشگری برنامه های مختلفی در استان برگزار خواهد شد که نواختن زنگ گردشگری در مدارس، برگزاری تور رایگان قزوین گردی ویژه دانشجویان، دیدار کارشناسان گردشگری با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، بازدید مدیرکل میراث فرهنگی از خبرگزاریها و هفته نامه های استان و سخنرانی کارشناسان میراث فرهنگی در مدارس منتخب از جمله آنهاست.

وی اظهارداشت: کلنگ زنی احداث هفت مجتمع سرویس بهداشتی و خدماتی، برگزاری کارگاهای آموزشی بازاریابی گردشگری ویژه مدیران و کارکنان دفاتر خدمات مسافری، افتتاح دو مجتمع سرویس بهداشتی در جاده ها، همایش بزرگ کوه روی خانواده، افتتاح مهمانسرای گردشگری الموت، تور یک روزه آشنایی عکاسان با الموت و کاروانسرای پیچ بن، برپایی جشنواره بادبادکها در پارک باراجین و مسابقه نقاشی از بناهای تاریخی استان برای دانش آموزان در کاخ چهلستون از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته گردشگری در استان قزوین است.