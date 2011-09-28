2 میلیارد ریال تسهیلات تراکتور و کمباین به فومن اختصاص یافت

محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبار از محل منابع زودبازده برای 11 نفر از متقاضیان برای تصویب در کارگروه استانی معرفی و با تصویب این تسهیلات برای بیش از 11 نفر اشتغال ایجاد می شود.

مدیر جهاد کشاورزی فومن اظهارداشت: سطح زیر کشت این شهرستان 16 هزار و 370 هکتاراست که در‌آن محصولات کشاورزی از قبیل کشت برنج، چای، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب تولید می شود.

وی افزود: وجود رودخانه ها و چشمه سارها در سطح شهرستان و زیست طبیعی ماهی قزل آلا در مناطق کوهستانی و تمامی رودخانه های جاری شهرستان بستر مناسبی برای رشد و پرورش انواع ماهی است.

ابراهیم زاده گفت: آب و هوای مناسب و زمین های حاصلخیز سبب رونق خاص کشاورزی در این منطقه شده است.

وی با اشاره به اینکه فومن یکی از مناطق عمده کشت برنج گیلان است، یادآورشد: از دیگر محصولات عمده کشاورزی می توان به چای، توتون، کرم ابریشم و غیره را نام برد.