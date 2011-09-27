افزایش تعداد سفرها زمینه ارتقای بهداشت روانی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته استان البرز افزود: سفر کمک می کند که بهداشت روانی در افراد ارتقا یابد که این امر، اهمیت سفر کردن را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه افزایش کمی و کیفی سفرها در استان البرز دنبال می شود و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه فعالیتهایی انجام می دهد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز یادآور شد: لازم است سفرهای گردشگری درون استانی در البرز توسعه یابد تا علاقمندان بتوانند با جاذبه های مختلف گردشگری استان آشنا شوند و از آنها بازدید کنند.

تور البرزگردی برپا می شود

وی افزود: یکی از فعالیتها در این زمینه، برپایی تور البرزگردی است که به مناسبت هفته گردشگری انجام می شود.

زمانی یادآور شد: نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در استان البرز، فرصتی را فراهم کرده تا مراکز و بخشهای مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته بتوانند به معرفی فعالیتها و خدمات خود بپردازند.

وی گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته گردشگری در کاروانسرای شاه عباسی کرج برپا شده است.