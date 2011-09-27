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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

زمانی تاکید کرد:

افزایش تعداد سفرها زمینه ارتقای بهداشت روانی را فراهم می کند

افزایش تعداد سفرها زمینه ارتقای بهداشت روانی را فراهم می کند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: افزایش تعداد سفرها زمینه ارتقای بهداشت روانی در افراد را فراهم می کند که این امر بر اهمیت افزایش سفرها می افزاید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته استان البرز افزود: سفر کمک می کند که بهداشت روانی در افراد ارتقا یابد که این امر، اهمیت سفر کردن را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه افزایش کمی و کیفی سفرها در استان البرز دنبال می شود و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه فعالیتهایی انجام می دهد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز یادآور شد: لازم است سفرهای گردشگری درون استانی در البرز توسعه یابد تا علاقمندان بتوانند با جاذبه های مختلف گردشگری استان آشنا شوند و از آنها بازدید کنند.

تور البرزگردی برپا می شود

وی افزود: یکی از فعالیتها در این زمینه، برپایی تور البرزگردی است که به مناسبت هفته گردشگری انجام می شود.

زمانی یادآور شد: نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در استان البرز، فرصتی را فراهم کرده تا مراکز و بخشهای مرتبط با امر گردشگری و صنایع وابسته بتوانند به معرفی فعالیتها و خدمات خود بپردازند.

وی گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته گردشگری در کاروانسرای شاه عباسی کرج برپا شده است.

کد مطلب 1418534

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