قم خاستگاه هنر دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در دیدار مسئولان انجمن هنرهای نمایشی استان قم طی سخنانی با اشاره به برنامههای فرهنگی دشمن اظهار داشت: هجمه دشمن از طریق استحاله فرهنگی جامعه، استراتژی درازمدت و هدفمندی است که سالها آغاز شده و تداوم هم خواهد داشت.
وی با تأکید بر بهره گیری از تمام روشها و ابزارهای فرهنگی برای خنثی سازی توطئههای دشمن، از هنر به عنوان بهترین و کارآمدترین ابزار مقابله با جنگ نرم یاد کرد و افزود: هنر متعهد و اصیل، پشگام و پیشقراول مبارزه با تهاجم فرهنگی است.
هنر تئاتر تأثیرگذارتر است
استاندار قم به نقش ویژه و مهم هنر تئاتر اشاره و تصریح کرد: در بین هنرهای نمایشی، هنر پایه و جذاب تئاتر، به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن، بیش از سایر هنرها، تاثیر گذار میباشد.
وی با اشاره به جایگاه و ظرفیتهای فرهنگی هنری قم گفت: قم به عنوان خاستگاه و پایگاه هنر دینی و مذهبی مطرح بوده و هنرمندان با استعداد و برجستهای در بسیاری از رشتهها و زمینههای هنری، از جمله شعر آئینی، سینما و تئاتر دینی از این خطه هنر پرور به کشور معرفی شدهاند.
موسیپور با بیان اینکه باید از ظرفیتهای هنری استان استفاده کرد، بر لزوم تلاش و اهتمام جدی دستگاههای مسئول در جهت حل مشکلات جامعه هنری و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر حوزه فرهنگ و هنر استان تأکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم در دیدار مسؤلان انجمن هنرهای نمایشی استان قم با اشاره به ظرفیت های هنر دینی و مذهبی در قم گفت: قم به عنوان خاستگاه و پایگاه هنر دینی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در دیدار مسئولان انجمن هنرهای نمایشی استان قم طی سخنانی با اشاره به برنامههای فرهنگی دشمن اظهار داشت: هجمه دشمن از طریق استحاله فرهنگی جامعه، استراتژی درازمدت و هدفمندی است که سالها آغاز شده و تداوم هم خواهد داشت.
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