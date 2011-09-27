به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات والیبال ساحلی بین‌المللی چین که در شهر شانگچا جریان دارد شامگاه سه شنبه تیم الف ایران با ترکیب پرویز فرخی و آق‌محمد صلاق مقابل تیم اول ویتنام به برتری 2 بر صفر دست یافت و به جمع 4 تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد. این در حالی است که تیم ب ایران با متحمل شدن شکست 2 بر صفر برابر اندونزی از حضور در ادامه رقابت‌ها باز ماند و به عنوان مشترک پنجمی بسنده کرد.

در ادامه مسابقات والیبال ساحلی بین‌المللی چین تیم الف ایران فردا با تیم اول اندونزی دیدار می‌کند تا در صورت پیروزی راهی دیدار فینال شود.