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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

والیبال ساحلی آسیا - چین/

ساحلی‌بازان ایران به جمع چهار تیم برتر صعود کردند

ساحلی‌بازان ایران به جمع چهار تیم برتر صعود کردند

تیم الف والیبال ساحلی ایران با پیروزی برابر ویتنام به جمع چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی بین‌المللی چین صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات والیبال ساحلی بین‌المللی چین که در شهر شانگچا جریان دارد شامگاه سه شنبه تیم الف ایران با ترکیب پرویز فرخی و آق‌محمد صلاق مقابل تیم اول ویتنام به برتری 2 بر صفر دست یافت و به جمع 4 تیم برتر این رقابت‌ها صعود کرد. این در حالی است که تیم ب ایران با متحمل شدن شکست 2 بر صفر برابر اندونزی از حضور در ادامه رقابت‌ها باز ماند و به عنوان مشترک پنجمی بسنده کرد.

در ادامه مسابقات والیبال ساحلی بین‌المللی چین تیم الف ایران فردا با تیم اول اندونزی دیدار می‌کند تا در صورت پیروزی راهی دیدار فینال شود.

کد مطلب 1418537

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