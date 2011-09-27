پرداخت معوقات بانکی واحدهای تولیدی مازندران رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفریان عصر سه شنبه در نشست بررسی و تصمیم گیری در رابطه با معوقات واحدهای تولیدی مازندران افزود: مدت زمان اجرای طرحهای تولیدی باید کاهش یابد که در اصل به نفع صنعتگران و صاحبان سرمایه هستند.

وی اظهار داشت: تقسیط معوقات در آینده بعد از پنج سال احتمالاً برای واحدهای تولیدی مشکل ساز خواهد بود.

معاون اعتبارات بانک ملی مازندران با اشاره به اینکه مصارف بانک ملی استان حدود 107 درصد است، اضافه کرد:مازندران یکی از استانهایی بوده که میزان معوقات آن مثبت بوده و رو به افزایش است که برای خروج از این وضعیت نیازمند همکاری واحدهای تولیدی هستیم.

معاون اعتبارات بانک ملی مازندران افزود: مدت زمان اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 تا پایان امسال بوده، بنابراین از واحدهای دارای معوقه صمیمانه می خواهیم هرچه زودتر برای تعیین تکلیف بدهی ها به بانک ملی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: دست بانک ملی برای تعیین تکلیف معوقات در صورت همراهی تولید کنندگان باز بوده ونیازی به پیش پرداخت آنها نیست و آمادگی اجرای ماده 28 قانون سال 90 را به طور کامل داریم.

جعفریان گفت: برای اعطای تسهیلات سرمایه درگردش نیازمند استعلام از همه بانکها بوده، لذا ضرورت دارد واحدهای تولیدی همزمان در همه بانکهایی که معوقه دارند تعیین تکلیف کرده و توافق کنند تا استعلامها جواب مثبت بدهد و خوشبختانه امکان پرداخت سرمایه درگردش پس از این اقدام برای بنگاههای تولیدی وجود دارد.

