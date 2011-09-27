به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امشب در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شد که طی آن تیم ملی ایران در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 16)، (25 بر 18) و (25 بر 15) سریلانکا را شکست داد و به جمع 4 تیم برتر این دوره از رقابت ها پیوست.

قابل پیش‌بینی بودن پیروزی برابر سریلانکا باعث شده بود "خولیو ولاسکو" از ترتیب متفاوت نسبت به بازی‌های گذشته و به کارگیری نفراتی که معمولاً به عنوان یار ذخیره در دیدارهای گذشته شرکت داشتند برای آغاز بازی امشب استفاده کند اما ضعف سریلانکا به خصوص در دریافت و دفاع داخل میدان به قدری محسوس بود که تیم ایران با همین نفرات هم مشکلی برای ادامه روند بردهای متوالی و قاطعانه خود- بدون شکست حتی در یک گیم- پیدا نکرد. دفاع روی تور تیم ایران در بازی امشب کمتر موقعیتی برای سریلانکا ایجاد کرد تا بتواند امتیازات لازم برای رقابت پایاپای با حریفش را پیدا کند.

پیش از دیدار ایران و سریلانکا تیم‌های استرالیا، چین و کره جنوبی به ترتیب با غلبه بر پاکستان، هند و ژاپن به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا صعود کرده بودند.

روز چهارشنبه در این مرحله از رقابت‌ها دو تیم استرالیا و چین به مصاف هم می‌روند و تیم کشورمان نیز مقابل کره جنوبی به میدان خواهد رفت. این دومین دیدار استرالیا و چین در این دوره از رقابت‌ها است. تیم ملی والیبال ایران دو سال پیش در مرحله نیمه نهایی مسابقات 2009 مانیل فیلیپین نیز برابر کره جنوبی به میدان رفت و با شکست این تیم موفق به صعود به دیدار نهایی شده بود.