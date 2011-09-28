برنامه سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان

به گزارش خبرنگار اعرامی مهر به زنجان، آیت الله آملی لاریجانی که صبح چهارشنبه به همراه مسئولان عالی قضائی کشور وارد استان زنجان شد در اولین روز از سفر خود با قضات دیدار می کند و پس از آن در جلسه شورای اداری حاضر می شود.

همچنین روز پنجشنبه و در دومین روز از سفر رئیس دستگاه قضا وی با نخبگان و اساتید دانشگاه و پس از آن در محل دارالقرآن با روحانیون دیدار می کند.



مسئولان سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه نیز روز چهارشنبه در مساجد زنجان حاضر و سخنرانی می کنند. بر این اساس رئیس مرکز شورای حل اختلاف در مسجد‌النبی، معاون حقوقی قوه قضائیه در مسجد قائم آل محمد، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حسینیه اسلام‌آباد، رئیس دیوان عدالت اداری در مسجد جامع زنجان و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مسجد امام محمد باقر (ع) پس از نماز مغرب و عشا سخنرانی می کنند.

همچنین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مسجد امیر‌المؤمنین و دادستان انتظامی قضایی نیز در مسجد چهارده معصوم دیدار مردمی دارد. معاون اداری مالی قوه قضائیه نیز در مسجد جامع ایجرود، رئیس سازمان پزشکی قانونی در مسجد جامع طارم و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در مسجد جامع ماه‌نشان سخنرانی می کنند. سه هیئت اعزامی نیز در دومین روز سفر در شهرستانهای خرم‌دره، ابهر و خدابنده حاضر می‌شوند.