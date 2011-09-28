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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

اکبری در گفتگو با مهر:

اراضی خلع ید شده در گیلان 122 درصد کاهش یافت

اراضی خلع ید شده در گیلان 122 درصد کاهش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: در شش ماهه نخست امسال میزان اراضی خلع ید شده 23.79 هکتار بوده که کاهش 122 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براین، میزان اراضی رفع تصرف شده نیز 87.80 هکتار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 84 درصد کاهش روبرو است.

وی اظهارداشت: این مهم میسر نبوده مگر با برخورد قاطع دستگاه قضایی که با جدیت تمام در بیشترمواقع در کنار عوامل اجرایی و عملیاتی در عرصه ها حضور یافته و بر اجرای صحیح احکام صادره نظارت مستقیم داشته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به اقدامات موثراین یگان اشاره کرد و گفت: ساماندهی قرق بانان در داخل طرح های جنگلکاری و راه اندازی دو مرکز حفاظت و قرق بانی در غرب و شرق استان از جمله این اقدامات است.

وی افزود: گشت شبانه روزی در محورهای مواصلاتی و حضور نیروهای وظیفه در مقرهای ایست و بازرسی و به کارگیری خواهران در ماموریت های یگان حفاظت تحت عنوان واحد نسوان به دلیل رعایت مسائل شرعی و قانونی در برخورد با متخلفان زن که با برنامه ریزی دقیق به اجرا درآمده و در کاهش جرائم و صیانت هر چه شایسته تر از منابع طبیعی موثر بوده است.

اکبری تصریح کرد: با هدف بهره گیری از کمک های مردمی به ویژه در امر اطلاع گیری از وضعیت جنگلهای استان خط ارتباطی امداد جنگل و مرتع به شماره 09696 به صورت شبانه روزی در اختیار مردم طبیعت دوست استان و مسافران قرار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:  مردم در صورت مشاهده هرگونه حریق احتمالی، تخریب و یا تجاوز به منابع طبیعی توسط ناآگاهان و آزمندان با شماره مزبور می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اعلام مورد نظر اقدام کنند.

کد مطلب 1418544

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