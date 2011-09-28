اراضی خلع ید شده در گیلان 122 درصد کاهش یافت

اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه براین، میزان اراضی رفع تصرف شده نیز 87.80 هکتار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 84 درصد کاهش روبرو است.

وی اظهارداشت: این مهم میسر نبوده مگر با برخورد قاطع دستگاه قضایی که با جدیت تمام در بیشترمواقع در کنار عوامل اجرایی و عملیاتی در عرصه ها حضور یافته و بر اجرای صحیح احکام صادره نظارت مستقیم داشته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به اقدامات موثراین یگان اشاره کرد و گفت: ساماندهی قرق بانان در داخل طرح های جنگلکاری و راه اندازی دو مرکز حفاظت و قرق بانی در غرب و شرق استان از جمله این اقدامات است.

وی افزود: گشت شبانه روزی در محورهای مواصلاتی و حضور نیروهای وظیفه در مقرهای ایست و بازرسی و به کارگیری خواهران در ماموریت های یگان حفاظت تحت عنوان واحد نسوان به دلیل رعایت مسائل شرعی و قانونی در برخورد با متخلفان زن که با برنامه ریزی دقیق به اجرا درآمده و در کاهش جرائم و صیانت هر چه شایسته تر از منابع طبیعی موثر بوده است.

اکبری تصریح کرد: با هدف بهره گیری از کمک های مردمی به ویژه در امر اطلاع گیری از وضعیت جنگلهای استان خط ارتباطی امداد جنگل و مرتع به شماره 09696 به صورت شبانه روزی در اختیار مردم طبیعت دوست استان و مسافران قرار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده هرگونه حریق احتمالی، تخریب و یا تجاوز به منابع طبیعی توسط ناآگاهان و آزمندان با شماره مزبور می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اعلام مورد نظر اقدام کنند.