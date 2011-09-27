رئیس طرح تحول اجتماعی مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی استاندار مازندران، هادی ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، به عنوان رئیس طرح تحول اجتماعی استان منصوب شد.

طاهایی در این حکم خطاب به ابراهیمی آورده است: به استناد نامه وزارت کشور و دراجرای مصوبه شورای اجتماعی کشور پیرامون طرح تحول اجتماعی، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان رئیس طرح تحول اجتماعی استان منصوب می شوید.

در این حکم آمده است : انتظار می رود با بهره گیری از تمامی ظرفیت های استانی در تحقق اهداف تعیین شده و پیگیری مصوبات با همکاری، همفکری مراکز آموزش عالی و مشارکت دستگاهها، سازمانها و نهادهای ذیربط استان و ارسال مستمر گزارشات به اینجانب و وزارت کشور اهتمام لازم را معمول دارید. توفیق جنابعالی را در انجام امورات محوله از ایزد متعال خواستارم.

