به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو در نشست خبری دیدار امشب تیم‌های ملی والیبال ایران و سریلانکا با اشاره به اینکه کره جنوبی حریف تیمش در مرحله نیمه نهایی خواهد بود، اظهار داشت: برایم مهم نیست که "پارک کی‌وون"- سرمربی کره جنوبی- برای تیمش چه کرده است چون فقط به این فکر می‌کنیم که کره را ببریم و فینالیست شویم.

وی با بیان اینکه کره تیمی با خصوصیات متفاوت از سایر تیم‌ها است، تصریح کرد: در مورد کره این موضوع را می‌دانیم اما این کافی نیست و باید بیشتر بدانیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ادامه داد: ما در شرایط خوبی هستیم. فکر می‌کنم بازی امروز هم به اندازه خود مهم بود چون به هر حال تیمی که می‌باخت نمی‌توانست به مرحله نیمه نهایی برود شاید بعضی‌ها به همین دلیل و به خاطر استفاده نکردن از ترکیب اصلی ترسیده بودند.

ولاسکو با اشاره به میدان دادن به بازیکنان ذخیره تیم ملی والیبال در دیدار برابر سریلانکا تصریح کرد: هدفمان فقط این نبود که به بازیکنان اصلی مانند بازارگرد، حسینی، نادی و ... استراحت دهیم، می خواستیم احساس خوبی به سایر بازیکنان بدهیم. حالا مطمئن هستیم برای دیدار رده بندی و فینال 12 بازیکن آماده داریم و اطمینان دارم که برای هر بازیکنم یک جایگزین در اختیار دارم.

سرمربی تیم ملی والیبال در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگاران یادآور شد: بازیکنان در موقعیت‌های مختلف به عنوان یار اصلی یا ذخیره سرویس یا اسپک می‌زنند اما این اهمیت ندارد. اگر بگوییم بهترین اسپکر مسابقات گذشته چه کسی بوده کسی آن را به یاد نمی‌آورد اما همه به یاد می‌آورند که قهرمان چه تیمی بود. هدف ما انجام بازی تیمی است و به دنبال قهرمانی هستیم.

وی تاکید کرد: ذهنیت من این است بعد از مسابقات تیمی داشته باشم که کاملاً منسجم و یکدست کار می‌کند.

خبرنگاری از ولاسکو پرسید کره جنوبی امروز دیداری 5 گیمه داشت و ایران دیداری راحت بدون بازیکنان اصلی‌اش را برگزار کرد. این موضوع و خستگی کره‌ای‌ها چه تاثیری روی بازی فردا خواهد داشت؟ وی در پاسخ گفت: این راهی نیست که بخواهیم از آن استفاده کنیم. والیبال مانند فوتبال نیست و امکان دارد چند بازی متوالی در آن انجام شود حتی اگر خسته باشیم. ما فقط می‌رویم که بازی خودمان را انجام دهیم