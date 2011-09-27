سکان هدایت هرمزگان به ابراهیم عزیزی سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع حسین هاشمی تختی استاندار سابق هرمزگان و معارفه ابراهیم عزیزی استاندار جدید هرمزگان سه شنبه شب با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور در سالن برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم که در حضور کلیه مدیران و فرماندارن شهرستان هرمزگان برگزار می شد امام جمعه اهل سنت هرمزگان با اشاره به افزایش وحدت میان شیعه و سنی در زمان استانداری هاشمی تختی، عنوان کرد: ما معتقد هستیم که کلیه مسئولان نظام به دنبال وحدت هستند و برخی کج سلیقگی ها نمی تواند به این وحدت ضربه بزند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنان کوتاهی از زحمات هاشمی تختی تقدیر کرد.

در ادامه وزیر کشور با اهدای لوحی از هاشمی تختی تقدیر کرد و سکان هدایت استان هرمزگان را به ابراهیم عزیزی سپرد.