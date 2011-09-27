به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشهای شرکت کننده در جشنواره توسط هیئت داوران به مدت پنج روز در شهرستانهای مختلف استان بررسی شد و 10 نمایش از شش شهرستان موفق به حضور در بخش نهایی این جشنواره شدند.

وی اظهار داشت: هنرمندان شهرستان تنکابن با سه نمایش، شهرستان بابلسر با دو نمایش و شهرستانهای آمل، بابل ، ساری، نکا و بهشهر هر کدام با یک نمایش در این جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند.

ابراهیمی یادآور شد: نمایشهای آخر بازی، مراقب گربه باش، ضیافت، سنگ و لاک، لانه خرگوش، لبه ناسور شب، شعبده و طلسم، سرخ آب، پارانویا راه یافتگان به مرحله پایانی این جشنواره هستند که از یازدهم تا چهاردهم مهر سالجاری در شهرستان ساری به روی صحنه خواهند رفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: آثار برتر این جشنواره به عنوان نمایندگان مازندران به بیست و سومین جشنواره تئاتر مناطق کشور و پس از آن به سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه خواهند یافت.

