به گزارش خبرنگار مهر، با وجودی که علیرضا نادی در دیدار شب گذشته تیمهای ملی والیبال ایران و سریلانکا در ترکیب تیم قرار نداشت به نمایندگی از دیگر بازیکنان در نشست خبری شرکت کرد.
وی در ابتدا پیروزی ایران را تبریک گفت و اظهار داشت: به خاطر دیدار مهمی که در پیش داریم سرمربی تیم به بازیکنان اصلی استراحت داد چون بازی روز چهارشنبه با کره جنوبی کاملاً تعیین کننده و سرنوشت ساز است.
نادی تصریح کرد: البته فرقی نمیکند چه نفراتی در زمین باشند. بازیکنانی هم که مقابل سریلانکا بازی کردند خوب و هماهنگ بودند.
کاپیتان تیم ملی والییال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود با توجه به دیدار تعیین کننده مرحله نیمه نهایی و به منظور آماده نگه داشتن شرایط بدنی و ذهنی بازیکنان اصلی از آنها برای دقایقی در بازی مقابل سریلانکا استفاده میشد، گفت: من فکر نمیکنم این کار خیلی لازم بود. بازیکنان خیلی هماهنگ هستند ضمن اینکه تابع دستورات کادر فنی هستیم و هر زمان آنها تشخیص دهند بازی میکنیم.
نادی تصریح کرد: از طرفی استراحت در بازی برای بازیکنانی که طی بازیهای گذشته حضور ثابت در ترکیب تیم داشتند لازم بود. من خودم در بازی با هند آسیب دیدگی جزئی دیدم و نیاز داشتم که استراحت کنم هرچند که اگر هر زمان لازم میشد و سرمربی تیم تشخیص میداد بازی میکردم.
کاپیتان تیم ملی والییال تاکید کرد: چهارشنبه روز مهمی برای والیبال است چون باید ببریم و فینالیست شویم. برای این بازی آمادهایم.
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