به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی،مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص آزادی دو آمریکایی بازداشتی در ایران اظهار داشت : همانگونه که قبلا در بیانیه وزارت امور خارجه گفته شد ،نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف قانونی خود و بدلیل عبور غیر قانونی آنها از مرز و ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازداشت و تسلیم آنها به مقامات قضایی کرده اند.



معاون کنسولی ،مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ضمن نادرست خواندن سخنان سه شهروند آمریکایی افزود: اتهامات تفهیم شده از سوی دادگاه ، ورود غیر قانونی به کشور و جاسوسی بوده است و بازداشت این افراد هیچ ارتباطی با ملیت آنها یا مسائل سیاسی موجود میان دولتهای ایران و آمریکا ندارد.



قشقاوی افزود : چنانچه وکیل قانونی آنان نیز صراحتاً اعلام کرد هر سه شهروند آمریکایی از جمله دو نفری که اخیرا براساس رأفت اسلامی و به قید وثیقه آزاد شده اند، در طول مدت بازداشت از کلیه حقوق و مزایای یک زندانی و حتی فراتر از آن برخوردار بوده اند.

