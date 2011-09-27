۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

همزمان با هفته دفاع مقدس/

نمایشگاه کتاب و عکس نوشهر گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتاب و عکس نوشهر، همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان گشایش یافت.

به  گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: فرهنگ و هنر با موضوع دفاع مقدس اقدام فرهنگی نابی بوده که میراث شهدای حماسه و ایثار را تداعی می‌کند و همه برای اعتلای آن باید گامهای ارزشمند و ارزشی برداریم.

حجت‌ الاسلام حسن توپا حیدری افزود: نباید بگذاریم شهدا فراموش شوند واگر این مهم اتفاق بیفتد، آن دنیا چگونه باید جواب شهدا را بدهیم.

توپاحیدری ادامه داد: هنری که در آن تعهد باشد مورد پسند جامعه بوده ولی متاسفانه فقط عده محدودی در عرصه فرهنگ و هنر با موضوع دفاع مقدس کار می‌ کنند که نگران‌کننده است.

وی افزود: شهرها باید آثار هنرمندان با این موضوع‌های ارزشی را فریاد بزند که این مسئله فقط با حمایت و پشتوانه همه دستگاههای اجرایی مقدور می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: هنرمندان نوشهری در چند سال اخیر تلاشهای خوبی در این عرصه داشتند و باز هم قدم در این راه را مستحکم‌ تر بر می‌دارند، ولی انتظار می‌ رود که حمایتها در خور شان باشد.

توپا‌حیدری بیان داشت: هنرمند تئاتری که می‌خواهد تئاتری دفاع مقدسی را به صحنه ببرد نباید برای دریافت حمایت مالی پیش مسئولان خود را کوچک کند و هر هنرمند دیگری مثل یک فیلمساز، نقاش، عکاس که در این مسیر کار می‌کند کارش پسندیده است.

رئیس ارشاد نوشهر تصریح کرد: اصحاب خبر و رسانه در مازندران، همواره برای پوشش اخبار و اطلاع‌ رسانی تلاش بسیار دارند، ولی انتظار می‌رود که در رسانه آنها جای خالی فرهنگ شهادت، خاطرات شهدا و حماسه‌های آنان خالی نباشد.

وی افزود: هفته دفاع مقدس بهترین زمان است تا با خود کمی خلوت کرده و ببینیم که توصیه شهدا و خانواده آنها را درباره ولایتمداری چقدر جدی می‌گیریم.

توپاحیدری با بیان اینکه به نظر شخص من هر روز و هر لحظه برای ما روز دفاع مقدس است، اذعان داشت: در نوشهر 462 شهید داریم و این یعنی اگر روزی را به هر یک شهید نوشهری اختصاص دهیم از روزهای سال هم بیشتر می‌شود.

در این نمایشگاه که به مدت یک هفته دایر بوده، هزار و 200 عنوان کتاب با سه هزار و 500 جلد در بخش‌های مختلف روانشناسی، جامعه‌شناسی، مذهبی، عمومی، کمک آموزشی، کودک و نوجوان، ادبیات، پزشکی و کامپیوتر با 10 درصد تخفیف ارائه می‌شود.

در این نمایشگاه 30 عکس با موضوع دفاع مقدس به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است. 
 

