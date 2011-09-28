حجاج جریان کمک به مردم سومالی را بسازند/ توصیه استاد به حجاج

دکتر علی شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه موسم حج در توصیه به زائران بیت الله الحرام گفت: مسلمانان در موسم حج باید همدردی‌هایی با یکدیگر داشته باشند، به عنوان مثال حجاج امسال کمک اقتصادی به مسلمانان سومالی را تبدیل به یک جریان کنند.

مولف کتاب "نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگیـهای نظام توحیدی" افزود: مسلمانان باید آماده باشند که هر جا ضعفی دیده شد و صدایی بلند شده، بتوانند با یکدیگر کار کنند و برای رشد نهضت اسلامی در جهان سعی کنند تا اسلام در جهان بیشتر اهمیت پیدا کند و نظر جهانیان را به خود جلب کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بزرگی و عظمت "حج" میان مسلمانان گفت: مسلمانان در گوشه و کنار این دنیا پراکنده هستند، باید اتحادی بین مسلمانان فراهم شود و در سال، روزهایی جمع شوند و تبادل نظر کنند و برنامه‌هایی برای جلب نظر دیگران به اسلام تهیه کنند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: "حج" مراسمی جهانی است و اصلاً اسلام یک دین جهانی است لذا انتظار می‌رود حجاج در موسم حج، عظمت اسلام را حفظ کنند، بیشتر اصول را رعایت کنند و اهمیت توسعه اسلام را مورد توجه قرار دهند.

این استاد تعلیم و تربیت در تشریح وظیفه‌ای که بر دوش حجاج قرار دارد، گفت: حجاج در وهله اول باید نشان دهند که خودشان بهترین و دوستدارترین مردم نسبت به اسلام هستند. حجاج باید طوری باشند که گویی آنها فدای اسلام هستند و می‌خواهند برای استقامت و ادامه اسلام کوشش کنند. به این جهت باید وحدتی بین جناح‌ها و گروه‌های مختلف اسلامی باشد که همگی در یک مسیر حرکت کنند.

وی افزود: معتقدم باید وحدتی بین گروه‌های اسلامی برقرار شود تا همه گروه‌ها یک هدف داشته باشند و همه به یک منظور یعنی برای توسعه اسلام قدم بردارند. گسترش اسلام در سطح جهان باید هدف اساسی حجاج باشد. حجاج بدانند که باید وحدت واقعی بین همه مسلمانان باشد و اهمیت و قدر این وحدت را هم بدانند.

به گزارش مهر، هفته حج از فردا پنج شنبه 7 مهر ماه آغاز می شود و اعزام زائران بیت الله الحرام به سرزمین وحی از 16 مهر ماه آغاز می شود. دکتر علی شریعتمداری استاد دانشگاه و از مفاخر فرهنگی کشورمان که اولین وزیر علوم پس از انقلاب اسلامی و از اعضای هسته هفت نفری تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی بود و از آن زمان تا کنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است در این گفتگو به حجاج ایرانی توصیه کرد تا در موسم حج امسال جریان کمک به مردم سومالی را بسازند.