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۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

محمدی خواستار شد:

توسعه فرهنگ قرآنی راهبرد اصلی مدیران جامعه باشد

توسعه فرهنگ قرآنی راهبرد اصلی مدیران جامعه باشد

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توسعه فرهنگ قرآنی باید به عنوان راهبرد اصلی مدنظر مدیران جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی شامگاه سه شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین هدف ما در جامعه اسلامی، توسعه فرهنگ اسلامی است و قرآن این کتاب الهی هویت همه امت‌های اسلامی محسوب می‌شود.

وی افزود: معتقدیم همه انسانها دارای فطرت پاک بوده که هر یک به اقتضای درک و فهم خود از زندگی بهره‌ مند می‌شود.

رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد افزود: اگر انسانها براساس آموزه‌ های قرآنی و فطرت پاک خود در جامعه رفتار کنند، توسعه فرهنگ قرآنی و هویت اصلی انسان در قرآن، در لایه لایه جامعه رسوخ کرده و خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان راهبرد اصلی باید در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن، مثلث توسعه فرهنگی با سه ضلع معرفت قرآنی، ایمان قرآنی و رفتار قرآنی بوده و بخش عفاف و حجاب هر سه ضلع این مثلث را کاملا در بر دارد.

کد مطلب 1418570

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