توسعه فرهنگ قرآنی راهبرد اصلی مدیران جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی شامگاه سه شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین هدف ما در جامعه اسلامی، توسعه فرهنگ اسلامی است و قرآن این کتاب الهی هویت همه امت‌های اسلامی محسوب می‌شود.

وی افزود: معتقدیم همه انسانها دارای فطرت پاک بوده که هر یک به اقتضای درک و فهم خود از زندگی بهره‌ مند می‌شود.

رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد افزود: اگر انسانها براساس آموزه‌ های قرآنی و فطرت پاک خود در جامعه رفتار کنند، توسعه فرهنگ قرآنی و هویت اصلی انسان در قرآن، در لایه لایه جامعه رسوخ کرده و خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان راهبرد اصلی باید در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن، مثلث توسعه فرهنگی با سه ضلع معرفت قرآنی، ایمان قرآنی و رفتار قرآنی بوده و بخش عفاف و حجاب هر سه ضلع این مثلث را کاملا در بر دارد.