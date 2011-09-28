دانشگاه مازندران میزبان نمایشگاه استانی "روز بازی" می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تحقق اهداف، برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن علمی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه مازندران، برنامه‌هایی توسط این انجمن در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها نخستین نمایشگاه استانی روز بازی بوده که گسترده‌ترین برنامه آن نخستین جشنواره کشوری دانشجوی بازی ساز است.

در این نمایشگاه جمعی از بازی‌ سازان برتر ایرانی حضور دارند و آخرین دستاوردهای بازی‌های رایانه‌ای از جمله کنسول‌ها، بازیها، سمینارهای تخصصی بازی سازی به نمایش گذاشته خواهد شد.

مهمترین برنامه اولین انجمن علمی بازیهای رایانه‌ ای کشور، برگزاری نخستین جشنواره کشوری دانشجوی بازی ساز بوده که فراخوان آن آغاز و تا دهم آذر ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

دانشجویان بازی‌ ساز می‌توانند در چهار بخش بازی‌های بزرگ، بازی‌های کوچک، طراحی کاراکتر و بازی نامه آثار خود را ارسال کنند.

برنامه‌های فوق با حمایت وزارت علوم، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و شرکت ایسوس برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال آثار و اطلاعیه‌های دیگر می‌توانند به وب سایت انجمن علمی بازی‌های رایانه ای http://www.irgames.ir مراجعه کنند.

