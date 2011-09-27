سرانه ورزشی کشور 0.7 متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی عصر سه شنبه در جمع روسای هیئتهای ورزشی استان گلستان افزود: میزان سرانه ورزشی در استان گلستان نیز به همین میزان است ولی این میزان در تهران 0.35 است و این به معنای قوی بودن استانها در امر ورزش است.

وی تصریح کرد: تعداد قهرمانان و ورزشکاران استان گلستان به حدی است که این میزان سرانه ورزشی در استان کم است و باید افزایش یابد.

عباسی در ادامه با اشاره به فدراسیون های ورزشی گفت: کسانیک ه می پذیرند روسای فدراسیون ها باشند وظایفی بر عهده دارند که باید انجام دهند و فدارسیون ها نباید تنها به مسائل مالی اهمیت دهند.

وی تاکید کرد: روسای فدراسیونها باید به صورت مردمی انتخاب شوند و دولت در توزیع منابع عادلانه تر برخورد کند و از ظرفیت های مردمی نیز به خوبی استفاده شود.

عباسی در ادامه با اشاره به عمده ترین برنامه های این وزارتخانه گفت: باید شاخصها را بالا تر بیریم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: شش درصد جمعیت استان گلستان را ورزشکاران تشکیل می دهند و این میزان باید افزایش یابد، همچنین باید ورزشهای همگانی را نیز گسترش دهیم تا بانوان نیز در ورزش مشارکت کنند .

وی افزود: تعداد قهرمانان شاخص دیگری است و استعداد ها و نخبگان در مسائل مختلف علمی ، فرهنگی، ورزشی و... باید شناسایی شوند.

وی در پایان گفت: در این وزارتخانه توجه به مسائل فرهنگی و معنوی که تعالی جسم و روح را در بر می گیرد، اهمیت دارد.