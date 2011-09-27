  1. استانها
  2. گلستان
۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۹

پاشا:

تعداد ورزشکاران بیمه شده گلستان 100 درصد رشد یافت

تعداد ورزشکاران بیمه شده گلستان 100 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: در سال 84 تعداد بیمه شدگان ورزشی استان 41 هزار نفر بود که در سال 90 با 100درصد افزایش به 98 هزار نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر سه شنبه در جمع هیئتهای ورزشی استان افزود: در حال حاضر در استان 48 هیئت ورزشی ، 41 نایب رئیس بانوان و525 هیئت ورزشی شهرستانی داریم.

وی با اشاره به بازیهای آسیایی گفت: در کاروان ورزشی اعزامی ایران 32 نفر از استان گلستان حضور داشتند و برای اولین بار در سال گذشته مسابقات بین المللی اسکواش و کشتی را در استان برگزار کردیم و رنکینگ بین المللی تنیس نیز در مهرماه سال جاری در استان برگزار خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: گرگان با حضور 500 هزار نفر در پیاده روی همگانی به عنوان پایتخت پیاده روی همگانی  جهان شناخته شده است.
 
پاشا ادامه داد: در سال قبل 13 پروژه  از مصوبات سفر اول و دوم در هفته دولت، 11 پروژه از مصوبات سفر در دهه فجر و در سال جاری نیز تابه حال 14 پروژه  از مصوبات سفر افتتاح شده است.
 
مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: در سفر ریاست جمهوری مبلغ 9 میلیارد و 800 میلیون تومان برای استادیوم 15 هزار نفری گرگان اعتبار گذاشته شد و امسال نیز 2میلیارد تومان دیگر اعتبار برای  پیست دوومیدانی و زمین تنیس تخصیص یافت.
 
وی افزود: در حال حاضر شروع به احداث سالنهای اختصاصی مانند سالن ورزشهای رزمی در سطح شهرستانها کرده ایم.
 
پاشا در ادامه به بعضی از پروژه های ناتمام اشاره کرد و گفت: پروژه ناهارخوران که کلنگ خورده و فاز 1و2 آن به اتمام رسیده و منتظر اعتبار است، سالن شش هزار نفری جنب استادیوم 15 هزار نفری از دیگر پروژه های ناتمام استان است.
 
پاشا ادامه داد: پیست های سوار کاری خوبی در استان داریم که باید زیر ساختهای آنها تکمیل شود و در اختیار اداره تربیت بدنی قرار بگیرد.
 
وی در پایان گفت: یک خوابگاه نیمه تمام با 20 درصد پیشرفت فیزیکی نیز در چاله باغ گرگان وجود دارد که با تخصیص اعتبار احداث آن به اتمام می رسد.
کد مطلب 1418575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها