تعداد ورزشکاران بیمه شده گلستان 100 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر سه شنبه در جمع هیئتهای ورزشی استان افزود: در حال حاضر در استان 48 هیئت ورزشی ، 41 نایب رئیس بانوان و525 هیئت ورزشی شهرستانی داریم.

وی با اشاره به بازیهای آسیایی گفت: در کاروان ورزشی اعزامی ایران 32 نفر از استان گلستان حضور داشتند و برای اولین بار در سال گذشته مسابقات بین المللی اسکواش و کشتی را در استان برگزار کردیم و رنکینگ بین المللی تنیس نیز در مهرماه سال جاری در استان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: گرگان با حضور 500 هزار نفر در پیاده روی همگانی به عنوان پایتخت پیاده روی همگانی جهان شناخته شده است.

پاشا ادامه داد: در سال قبل 13 پروژه از مصوبات سفر اول و دوم در هفته دولت، 11 پروژه از مصوبات سفر در دهه فجر و در سال جاری نیز تابه حال 14 پروژه از مصوبات سفر افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: در سفر ریاست جمهوری مبلغ 9 میلیارد و 800 میلیون تومان برای استادیوم 15 هزار نفری گرگان اعتبار گذاشته شد و امسال نیز 2میلیارد تومان دیگر اعتبار برای پیست دوومیدانی و زمین تنیس تخصیص یافت.

وی افزود: در حال حاضر شروع به احداث سالنهای اختصاصی مانند سالن ورزشهای رزمی در سطح شهرستانها کرده ایم.

پاشا در ادامه به بعضی از پروژه های ناتمام اشاره کرد و گفت: پروژه ناهارخوران که کلنگ خورده و فاز 1و2 آن به اتمام رسیده و منتظر اعتبار است، سالن شش هزار نفری جنب استادیوم 15 هزار نفری از دیگر پروژه های ناتمام استان است.

پاشا ادامه داد: پیست های سوار کاری خوبی در استان داریم که باید زیر ساختهای آنها تکمیل شود و در اختیار اداره تربیت بدنی قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: یک خوابگاه نیمه تمام با 20 درصد پیشرفت فیزیکی نیز در چاله باغ گرگان وجود دارد که با تخصیص اعتبار احداث آن به اتمام می رسد.