مدیران از اقدامات چالش برانگیز در زمان انتخابات پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار سه شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید هرمزگان با اشاره به اهمیت جغرافیایی استان هرمزگان، بیان داشت: استان هرمزگان از نظر سیاسی و اقتصادی برای کشور بسیار مهم است و در این استان مردمی مقاوم و ولایت مدار زندگی می کنند.

وی به اثبات حقانیت ملت ایران در دنیا اشاره کرد و افزود: امروز پژواک صدای ملت ایران در دنیا و به خصوص در جهان اسلام شنیده می شود و شاهد بیدار شدن مردم در کشورهای اسلامی هستیم.

نقش برآب شدن طرحهای آمریکا

وزیر کشور ادامه داد: آمریکایی ها از پایداری مردم در کشورهای اسلامی و تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر دچار حیرت شده اند و مردم مسلمان تمامی نقشه های آمریکایی ها برای مصادره و ضربه زدن به انقلابهایشان را نقش برآب کردند.

نجار به پیشرفتهای چشمگیر نظام جمهوری اسلامی ایران در 32 سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: پیشرفتهای ملت ایران در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، نانو تکنولوژی و بهداشت بسیار چشمگیر بوده و مردم ما بسیاری از قله های پیشرفت را فتح کرده اند.

وی با اشاره به حضور مقتدرانه رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل، تصریح کرد: با توجه به افزایش هوشیاری و بصیرت ملتها، مردم دیگر اجازه استفاده ابزاری برخی کشورها از سازمانهای بین المللی را نخواهند داد.

وزیر کشور در ادامه سفرهای استانی را یکی از اقدامات بی نظیر دولتهای نهم و دهم دانست و عنوان کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، طرح آتیه مهر، افزایش صادرات غیرنفتی، احداث مسکن مهر و ایجاد بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل از جمله اقدامات بی نظیر دولتهای نهم و دهم بوده است که به علت این اقدامات دشمن همواره به دنبال ناکارآمد نشان دادن این دولت خدمتگذار بوده است.

تهدید اقتصادی دشمن علیه کشورمان

نجار با اشاره به تهدیدهای نرم، سخت و اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، بیان داشت: دشمن در تهدید سخت خود علیه ملت ایران به شدت شکست خورد و تهدید نرم دشمن نیز تا کنون خنثی شده است. اما در حال حاضر به تهدید اقتصادی کشورمان روی آورده که با تدبیر مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی این طرح دشمنان نیز نقش برآب خواهد شد.

وی یادآور شد: یکی از نکات مهمی که مدیران باید به آن توجه کنند اطلاع رسانی درست و شفاف از اقدامات دولت در تمامی بخشها است تا از سیاه نمایی در کشور جلوگیری شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود 900 کیلومتر مرز آبی و 14 جزیره در استان هرمزگان، عنوان کرد: وجود چهار مسیر حمل و نقل، استقرار صنایع بزرگ، وجود پالایشگاهها و مخازن نفت و گاز و وجود مناطق آزاد تجاری از جمله استعدادهای استان هرمزگان است که باید به بهترین شکل از آنها استفاده شود.

جا به جایی مدیران گردش نخبگان است

نجار با بیان اینکه جا به جایی مدیران به نوعی گردش نخبگان است، اظهار داشت: جا به جایی مدیران در بسیاری مواقع موجب نوآوری می شود و 2 سال زمان مناسبی برای خدمت رسانی یک مدیر است. همچنین مدیرانی که روی کار می آیند طبق همان برنامه های کلان و بر روی ریل مدیران گذشته حرکت خواهند کرد.

وی به اقدامات هاشمی تختی در 22 ماه گذشته اشاره کرد و افزود: احداث مجتمع فولاد هرمزگان، افزایش احداث مسکن مهر، افزایش 28 درصدی صادرات غیر نفتی، کسب رتبه اول سرمایه گذاری خارجی، توسعه روستاها و احداث پالایشگاه میعانات گازی از جمله اقدامات مهم آقای هاشمی در زمان استانداری هرمزگان بوده است.

وزیر کشور در ادامه ابراهیم عزیزی استاندار جدید هرمزگان را فردی مومن و انقلابی معرفی کرد و بیان داشت: از تمامی مردم و مدیران هرمزگان می خواهم تا آقای عزیزی را در راه خدمتگذاری به استان هرمزگان یاری کنند.

مدیران از اقدامات چالشی در انتخابات پرهیز کنند

نجار همچنین شرایط را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملا مهیا دانست و تصریح کرد: مدیران وزارت کشور باید از اقدامات چالش برانگیز در زمان برگزاری انتخابات پرهیز کنند و با عمل به قانون فضای انتخابات را به فضایی کاملا آرام تبدیل کنند.

وی اضافه کرد: انتخابات نقطه اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و باید با ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در کشور مقدمات مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم تا کلیه اهداف دشمن خنثی شود.