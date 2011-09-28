کشت دوم در 60 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان آغاز شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کشت دوم در این مقدار زمین کشاورزی 420 میلیارد ریال به درآمد کشاورزان گیلانی افزوده می شود.

وی اظهارداشت: راتون، حبوبات، سبزیجات، کلزا و علوفه مهمترین محصولات کشت دوم زمین های کشاورزی گیلان است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان پیش بینی کرد: امسال با کشت دوم زمین های کشاورزی استان 200 هزارتن محصول برداشت شود.

وی افزود: افزایش درآمد، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش بهره وری زمین های کشاوزری از مهمترین مزایای کشت دوم است.

روحی ماسوله ادامه داد: استان گیلان 238 هزار هکتار شالیزاردارد که امسال حدود یک سوم آن به کشت دوم اختصاص یافته است.