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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

روحی در گفتگو با مهر:

کشت دوم در 60 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان آغاز شد

کشت دوم در 60 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از آغاز کشت دوم در 60 هزار هکتار از شالیزارهای استان خبر داد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کشت دوم در این مقدار زمین کشاورزی 420 میلیارد ریال به درآمد کشاورزان گیلانی افزوده می شود.

وی اظهارداشت: راتون، حبوبات، سبزیجات، کلزا و علوفه مهمترین محصولات کشت دوم زمین های کشاورزی گیلان است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان پیش بینی کرد: امسال با کشت دوم زمین های کشاورزی استان 200 هزارتن محصول برداشت شود.

وی افزود: افزایش درآمد، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش بهره وری زمین های کشاوزری از مهمترین مزایای کشت دوم است.

روحی ماسوله ادامه داد: استان گیلان 238 هزار هکتار شالیزاردارد که امسال حدود یک سوم آن به کشت دوم اختصاص یافته است.

کد مطلب 1418579

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