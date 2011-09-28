موسوی هم مسافر مالزی شد/ ریاضی جایگزین بلالایی

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم های کاراته جوانان و امید روز دوشنبه در پایان مسابقات انتخابی، معرفی نفر اصلی وزن 78+ کیلوگرم رده سنی زیر21 سال را به روزهای آینده موکول کرد که در نهایت سید مهدی موسوی برای حضور در این رقابت ها انتخاب شد.

همچنین بعد از آسیب دیدگی شاهین بلالایی که به دلیل پارگی مینیسک حضور در مسابقات جهانی را از دست داده بود، حامد ریاضی که در اردوهای این تیم نیز حضور داشت به ترکیب اصلی راه پیدا کرد.

بنابراین بهمن عسکری، علی فداکار و سید مهدی موسوی در رده سنی زیر21 سال، محمد شایگان، شاهین جعفری، سجاد حیاتی، عماد مژدهی و حامد ریاضی در رده سنی 16 و 17 سال و آرش علی‌نژاد، فرزام شفیعی، علی نجفی، شهاب نوروزی به همراه مسعود پرویز در رده سنی 14 و 15 سال در قالب تیم ایران به مسابقات جهانی اعزام می شوند.

رقابت های کاراته قهرمانی نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان 21 تا 24 مهرماه در مالزی برگزار می شود.

