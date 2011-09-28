221 نفر در تصادفات جاده ای گلستان کشته شدند

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 30 نفر معادل 14 درصد عابران پیاده و از 1540 نفر مجروح نیز تعداد 181 نفر معادل 12 درصد کل مجروحان عابران پیاده بوده اند.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: بر اساس آمارهای پزشکی قانونی از تعداد 436 کشته 12 ماهه سال گذشته، تعداد 95 نفر معادل 22 درصد، عابر پیاده و از تعداد سه هزار و 42 مجروح تعداد 318 نفر معادل 11 درصد کل مجروحان را عابران پیاده تشکیل دادند.



وی فاصله نزدیک شهرها و روستاها، وجود اراضی کشاورزی در حاشیه جاده، و نبود زیر گذر مخصوص عابران پیاده را از جمله عوامل بالا بودن میزان تلفات عابران پیاده در سوانح رانندگی جاده های استان دانست و گفت: عبور ترافیک جاده ای از بین مناطق مسکونی و همچنین وجود 128 روستا در حاشیه جاده نیز از جمله عوامل بالا بودن میزان تلفات عابران پیاده در سطح جاده های استان بوده است.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان تسریع در ساخت کمربندی شهرها و انتقال ترافیک جاده ها به خارج از مناطق مسکونی، ایمن سازی محدوده زیر پلهای هوایی برای عابران پیاده با نصب حفاظ مناسب و ایجاد پل زیرگذر مخصوص عابران پیاده را از جمله راهکارهای پیشنهادی قرارگاه پلیس راه استان در راستای کاهش تلفات عابران پیاده بر شمرد.



وی عنوان کرد: آموزش ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه جاده نیز در کاهش تلفات عابران پیاده مؤثر است.