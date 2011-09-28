سفر تیم ملی کاراته به قطر لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته که قرار بود امروز چهارشنبه با پنج کاراته کا برای برپایی یک اردوی مشترک راهی دوحه قطر شود، به دلیل مخالفت باشگاه ها با اعزام بازیکنان خود به این سفر لغو شد.

تیم ملی کاراته قطر خود را آماده حضور در رقابت های جام خلیج فارس می کند و از تیم ایران برای برپایی یک اردوی مشترک برای سفر به دوحه دوعت به عمل آورده بود.این سفر در حالی لغو شد که هیچگونه خبری از دعوت قطری ها و یا اعزام ملی پوشان به دوحه از سوی فدراسیون منتشر نشده بود.

قرار بود امیرمهدیزاده ، حامد زیگساری ، سعید فرخی ، مهدی سطانی و ذبیح الله پور شیب با هدایت محمد بهرامی به دوحه اعزام شوند. مشخص نیست فدراسیون کاراته بر چه اساسی در میانه برگزاری لیگ قصد داشت تیم ملی را که به کشوری که محلی از اعراب در کاراته ندارد، اعزام کند.

