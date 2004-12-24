دست هايي دركاراست كه با ايجاد ناامني نگذارند انتخاباتي سالم و قانوني در عراق برگزارشود

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به هجمه تبليغات استكبار جهاني عليه ايران اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون ، تصريح كرد: در حاليكه دشمنان همواره درسالهاي گذشته خواهان تضعيف وتزلزل پايه هاي انقلاب اسلامي بوده اند اما امروز به لطف خداوند نظام جمهوري اسلامي ايران مانند كوهي استوار، پايدارو برقرار است .

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسائل مختلف اقتصادي و سياسي در دوران رژيم ستم شاهي پهلوي رشد اقتصادي ، عدالت اجتماعي و توسعه همه جانبه ايران را از موفقيتها و دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب عنوان كرد و افزود : دراوايل انقلاب به دليل فتنه ها وتوطئه هاي زيادي كه با آن روبرو بوديم كه موجب فرارسرمايه ها ي زيادي از ايران شد .

وي دستاورد ديگر نظام را رشد اقتصادي وافزايش سرمايه گذاري دانست وبا بيان اينكه اين امر از مشكل ترين كارهاي مسئولان كشوردانست و افزود: به رغم تحميل جنگ تحميلي عليه ايران وتحريم اقتصادي ، ايران درحال حاضر داراي سرمايه هاي عظيم و استعدادهاي مختلف علمي و توانمندي هاي بزرگي است كه علاوه بردوستان انقلاب مورد اعتراف قدرتهاي جهاني نيز قرار گرفته است .

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام توزيع و رشد عدالت اجتماعي را موفقيتي مهم براي انقلاب اسلامي توصيف كردو با اشاره به موفقيت هاي اقتصادي كشور گفت : رشد اقتصادي ايران در دهه اول منفي بود اما بعداز جنگ وبادرخدمت گرفتن برنامه هاي توسعه اي پنج ساله حركت مثبت شروع شد وعليرغم وجودبرخي مشكلات ، اكنون رشد اقتصادي ايران به 2/5 رسيده است هرچند دربرنامه سوم توسعه 8 درصد ديده شده است ورشد سرمايه گذاري اقتصادي اكنون 7/10 درصد است كه قابل قبول است .

وي افزود: درشرايط فعلي كه زيربناها ساخته شده و خطوط پيشرفت روشن شده است وراه ها هموارشده بايد با اجراي سياست تامين اجتماعي كامل و ايجاد اشتغال كامل از ساير اقشار بويژه اقشار آسيب پذير حمايت به عمل آيد .

هاشمي رفسنجاني درادامه خطبه هاي نماز با اشاره به مسائل فلسطين و تشريح وضعيت كشور اشغال شده عراق برگزاري انتخايات را موضوعي مهم براي مردم اين كشور برشمرد و تاكيدكرد : دستهايي دركاراست كه با ايجاد نامني نگذارند انتخاباتي سالم و قانوني در زمان مقرربرگزارشود و اينها نشانه ياس آنها از سركارآمدن يك دولت مردمي درعراق است .

وي افزود : جمهوري اسلامي ايران برخلاف تبليغات ايادي استكبار ومزدوران آمريكادر عراق هيچ گاه درصدد دخالت در امر داخلي عراق نبوده ومردم عراق هم به اين حقيقت آگاهند. وي درادامه با اشاره به تغيير مقررات سازمان ملل متحد گفت : ايران اسلامي طرفدار اصلاح در ساختار سازمان ملل است اما معتقد است اين اصلاحات بايد در جهت حفظ حقوق مظلومان جهان و مخالف زورگويي ابرقدرتها به مردم دنيا باشد.

هاشمي رفسنجاني يكي ديگر از موفقيتهاي نظام جمهوري اسلامي را تنظيم معتدل و منطقي و كنترل نرخ جمعيت و اجراي سياست كنترل جمعيت كه از سال 70 به بعدآغاز شد دانست و با تاكيدبراينكه اين سياست تاكنون بسيار موفق بوده است ، گفت : درسايه اعتماد متقابل مردم و نظام اسلامي اين سياست جدي گرفته شد و موفق بود وبنابرآمار مجامع بين المللي ذيربط ايران موفق ترين كشورها دركنترل جمعيت بوده است و اگر مشكلات افزايش جمعيتي ما نبود مشكلات ما كمتر بود ودرتامين مدرسه و دانشگاه و اشتغال و مسكن براي جوانان اينقدر مشكل نداشتيم واز وقتي كه اين رشد مهارشده است به اعتراف دوست و دشمن موفقيت آميزبوده است .

،خطيب نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به سالگرد وقوع زمين زلزله مهيب بم كه درآن بيش از سي هزار تن از هموطنانمان جان خودرا از دست دادند ، ضمن تقديراز تلاشهاي صورت گرفته ، خواستار تلاش بيشتر مسئولان براي تسريع درامربازسازي مراكز مختلف اين شهرستان وحل مشكلات زلزله زدگان شد.

خطيب جمعه تهران با تبريك سالروز ميلاد بابركت امام رضا (ع) گفت : اين امام بزرگوار در دوران زندگي گهربار خود نقش مهمي در اعتلاي اسلام ورهبري مسلمانان برعهده داشتند وامروز هم حرم مطهر ايشان مكاني مقدس براي گسترش انديشه هاي والاي اهل بيت عليهم السلام وشيعه است.

وي همچنين حضرت عيسي را الهام بخش صلح و دوستي و خوبي براي بشريت دانست وسالروز ميلاد ميلادحضرت عيسي (ع) را به هموطنان مسيحي ايران و ساير نقاط جهان تبريك گفت وافزود: اميدواريم دولتهاي مسيحي نيز مشي حضرت مسيح را سرلوحه كارخودبراي عدالت موردنياز جهان قراردهند .