ایجاد وحدت در هرمزگان یکی از توفیقات مدت اخیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی سه شنبه شب در مراسم تودیع خود از سمت استانداری هرمزگان، بیان داشت: پس از 22 ماه خدمت فکر می کنم به شهادت مردم هرمزگان توانسته ام به خوبی وظایف خود را در سمت استانداری هرمزگان انجام دهم.

وی از حمایتهای وزیر کشور در دوران مدیریت خود در استانداری هرمزگان تشکر کرد و افزود: مدیریت بنده براساس توجه به کرامت انسانها بنا نهاده شده و در استانداری هرمزگان نیز سعی کردم به همین شیوه مدیریت کنم.

استاندار سابق هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه فضای استان هرمزگان در حال حاضر فضایی پر از تفاهم و دوستی میان تمامی گروهها است و ایجاد وحدت در هرمزگان یکی از توفیقات بنده در طول دوران مدیریتم بوده است.

یک گاو ذبح می کنم

هاشمی اظهار داشت: من سرباز این نظام هستم و هر موقع تکلیفی روی دوش بنده گذاشته شود آن را انجام خواهم داد. در ابتدای مدیریتم در هرمزگان نذر کرده بودم هر زمان این مسئولیت از روی دوش بنده برداشته شود یک گاو ذبح کنم و گوشت آن را در میان مردم خیرات کنم که فردا این کار را انجام خواهم داد.

وی به تمامی افرادی که با او در زمان مدیریتش در هرمزگان ارتباط داشتند توصیه کرد ابراهیم عزیزی استاندار جدید هرمزگان را همراهی کنند.

استاندار سابق هرمزگان در خصوص برخی از اقدامات مهم خود گفت: سازماندهی نیروهای انسانی و گرفتن حق مرزی 25 درصدی برای کارمندان هرمزگان، ایجاد 48 هزار شغل در هرمزگان و افزایش تخصیص اعتبارات به هرمزگان از جمله اقدامات بنده در استانداری هرمزگان بوده است.

هاشمی با اشاره به استفاده بیشتر از نیروهای بومی در دوران مدیریتش، عنوان کرد: هدف من استفاده بیشتر از نیروهای ماندگار در هرمزگان بود که از این مسئله به بومی گرایی بنده تعبیر می شد. البته اولویت نخست بنده استفاده از نیروهای بومی بود اما مخالف استفاده از نیروهای غیر بومی کارآمد هم نبودم.

وی تخصیص اعتبارات به هرمزگان را بسیار کم دانست و تصریح کرد: هرمزگان از لحاظ درآمدی سومین استان کشور است اما از لحاظ تخصیص اعتبارات در حال حاضر در رتبه 24 کشور قرار دارد که با توجه به اینکه هرمزگان گلوگاه اقتصادی کشور محسوب می شود باید میزان تخصیص اعتبارات به هرمزگان افزایش یابد.