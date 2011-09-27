امیدوار رضایی در استقلال ماندنی شد/ مسئولیت ها مشخص شدند

احمد رسولی نژاد، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص نشست شب سه شنبه اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت که این جلسه موصوباتی به شرح زیر داشت:

- همه اعضای هیئت مدیره ضمن تاکید بر حمایت از فتح الله زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال، وی را به عنوان سخنگوی این باشگاه معرفی کردند،.ضمن اینکه قرار شد فتح اله زاده چارت سازمانی باشگاه را تهیه کرده و در چلسه هفته آینده هیئت مدیره ارائه دهد.

- در این نشست جواد زرینچه با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته اقتصادی باشگاه انتخاب شد ، ضمن اینکه غلامحسین فرزامی نیز بر امور و روابط بین الملل باشگاه استقلال نظارت خواهد کرد.

- تعیین شد که اعضای هیئت مدیره به زودی جلسه ای با دکتر حسینی، رئیس مجمع باشگاه استقلال داشته باشند.

- مصوب شد زرینچه و فرزامی بازدیدی از کمپ مرغوبکار داشته و گزارشی را در این خصوص به اعضای هیئت مدیره ارائه دهند، ضمن اینکه جواد زرینچه نیز باید گزارشی از تیمهای پایه استقلال تهیه کرده و در نشست هفته آینده اعضای هیئت مدیره ارائه دهد.

- در این نشست قرارشد که جلسات اعضای هیئت مدیره بصورت هفتگی و مستمر برگزار شود.

- در این جلسه فتح اله زاده گزارش مفصلی را از تراز و مشکلات مالی باشگاه به اعضای هیئت مدیره ارائه کرد و تعیین شد که این اعضا برای حل مشکلات مالی راهکارهایی را در نظر گیرند.

- احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبر نگار مهر ، ضمن بیان مطالب فوق همچنین تاکید کرد: در نشست شب سه شنبه، اعضای هیئت مدیره تعامل و همدلی خوبی با یکدیگر داشتد و همه اعضای هیئت مدیره در خصوص واگذاری مسئولیت های نظارتی و اجرایی بیشتر به دو عضو پیشکسوث این هیئت مدیره یعنی زرینچه و فرزامی به توافق رسیدند.