گیلان فاقد تجهیزات پیشرفته حفاظت از جنگلهاست

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه استان گیلان دارای اراضی جنگلی و مرتعی غنی است اما از تجهیزات مدرن به ویژه بالگرد برای حفاظت از این منابع الهی رنج می برد.

وی همچنین مهمترین راهکار برای برطرف کردن مشکلات منابع طبیعی در استان را فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم از سوی رسانه ها عنوان کرد و اظهارداشت: آتش سوزیها، دام مازاد، خشکسالیها، تصرفات و تخلفات افراد سودجو از بارزترین مشکلات منابع طبیعی استان است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: نقش ویژه منابع طبیعی در زندگی بشر به ویژه در استان باید درافکار عمومی روشنگری واطلاع رسانی شود.

وی افزود: حفاظت، احیا، توسعه وبهره برداری ازعرصه های منابع طبیعی مهمترین وظیفه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است.

رحمانی در ادامه ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان اظهارداشت: این یگان به عنوان نخستین یگان استانی در سراسر کشوراز سال 1385 آغاز به کار کرده و از همان ابتدا با انجام عملیات ضربتی در برخورد با متجاوزان به انفال الهی و عوامل تخریب جنگلها توانسته به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

وی افزود: عرصه های منابع طبیعی شامل اراضی ملی، مناطق جنگلی و مراتع استان، حوزه های عمل یگان حفاظت این اداره کل است که سطحی معادل با 993 هزار و 188هکتار را که برابر است با 67.5 درصد از کل مساحت گیلان را در بر می گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان گفت: برای صیانت و حفاظت از این عرصه ها نیروهای یگان حفاظت به صورت شبانه روزی برای کاهش حجم قاچاق چوب و فرآورده های جنگلی در تلاش است.

وی همچنین با اشاره به خشکسالی ناشی از عدم بارش نزولات جوی در شش ماهه نخست سال گذشته، بیان داشت: با کاهش شدید رطوبت نسبی هوا و خشک شدن سطح جنگل که بیشتر پوشیده از برگهای خشک، لاشبرگ و بوته های خودروی جنگلی است، در این مدت 59 مورد حریق در سطح جنگلهای استان گیلان رخ داد.

رحمانی ادامه داد: در تمامی موارد با حضور به موقع عوامل حفاظتی، از گسترش آتش و ایجاد حریق در سطح وسیع جلوگیری شد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی، گسترش همکاری و مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال یادآورشد: مردم مهمترین عامل حفظ طبیعت بوده و در گیلان به جزعده ای معدود از طمع ورزان و زیاده خواهان از ثروت عمومی کشور سایر اقشار جامعه فهیم و آگاه گیلانی از تاثیر و نقش حیاتی منابع طبیعی در سلامت جامعه و محیط زیست اطلاع داشته و در حفاظت از این موهبت الهی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.