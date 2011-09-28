15 میلیارد ریال برای رفع مشکل آبگرفتگی رشت اختصاص یافت

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه میلیارد ریال دیگر نیز فوق العاده به شهرداری رشت کمک خواهد شد تا مشکلات آبگرفتگی این شهر سریعترپیگیری شود.

وی همچنین برضرورت تعامل هرچه بیشتر دست اندرکاران برای شناسایی اولویتها و رفع مشکلات آبگرفتگی معابرعمومی تاکید کرد و اظهارداشت: نباید بخشی از فعالیتهای روزمره جامعه به دلیل بارندگیهای مستمر مختل شود.

استاندار گیلان با اشاره به بارندگی بی سابقه در رشت گفت: در مدت کمتر از 12 ساعت بیش از 120 میلیمتر در رشت باران بارید که این حجم بارندگی بی سابقه بوده است.



وی در ادامه از رصد مداوم میزان بارندگی ها در شهرستانهای مختلف استان خبرداد و افزود: بیشترین بارندگی مربوط به شهرستان رودسر با 161 میلیمتر بارش بوده است.



سعادتی با اشاره به مشکل قدیمی آبگرفتگی معابر در بلوار دیلمان رشت یادآورشد: امسال برای رفع این مشکل و مهار آبهای سطحی 15 میلیارد ریال هزینه می شود.