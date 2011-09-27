مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی/ زمان جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی درخصوص مصوبات جلسه 697 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر علی لاریجانی برگزار شد، گفت: این سند بخش‌های گوناگون دارد که به مرور تبیین خواهد شد و دست‌اندرکاران تدوین آن در وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را در معرض افکار عمومی قرار خواهند داد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی عهده‌دار سیاستگذاری و نظارت سند تحول

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند تحول نظام آموزش و پرورش در 3 سطح مورد توجه است، اظهار داشت: سطح اول سیاستگذاری و نظارت است که بر‌عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شورای عالی آموزش و پرورش عهده‌دار برنامه‌ریزی برای اجرای سند تحول

وی اضافه کرد: سطح دوم برنامه‌ریزی برای اجرای سند است که به‌عهده شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شده است که این شورا به‌عنوان شورای دستگاهی با محوریت خود آموزش و پرورش اجرایی شدن آنرا محقق کند.

وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرای سند تحول نظام آموزشی است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سطح سوم سند که اجرای آن است بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است .

امکان به‌روزرسانی سند هر 5 سال یکبار توسط شورای عالی

دکتر مخبر دزفولی همچنین درخصوص نحوه به‌روزرسانی سند تحول نظام آموزشی کشور گفت: بازنگری در این سند احتیاج به زمان قابل قبول دارد و مقرر شد هر 5 سال یکبار امکان به‌روزرسانی سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: همزمان با وزارت آموزش و پرورش که این سند را اجرا می‌کند شورای عالی آموزش و پرورش بازخوردهای عملیاتی آنرا دریافت کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری و به‌روزرسانی ارائه خواهد کرد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: در به‌روزرسانی سند تحول نظام آموزشی کشور رصد آن در صحنه داخل و همچنین شیوه‌های روز جهانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تصویب سند نظام آموزشی کشور گام موثری برای آموزش و پرورش جهت تربیت نیروی خلاق، متفکر و متعهد برای انقلاب اسلامی است.

حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش سالانه نخبگان

دکتر مخبر دزفولی همچنین در ادامه با اشاره به همایش سالانه نخبگان، یادآور شد: در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد با توجه به همایش سالانه نخبگان که هفته آینده برگزار می‌شود تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش حضور داشته باشند.

وی اضافه کرد: این افراد به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادهایی که توسط نخبگان مطرح خواهد شد را طی گزارشی در جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند تا در تصویب سند جامع نخبگان مرد توجه قرار گیرد.

گزارش نانو آماده ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری نمایشگاه نانو در هفته آینده گفت: کشور ما در زمینه نانو موفقیت‌های خوبی را کسب کرده است و تصویب سند نانو در شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت‌های این شورا از این دانش سبب شده تا امروز جزو کشورهای برتر جهان در عرصه نانو باشیم.

وی افزود: در حال حاضر در زمینه نانو از نظر تولید علم دارای رتبه 12 جهانی و در تولید محصول نیز جزو کشورهای خوب هستیم که گزارشی نیز در این زمینه آماده ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است که پس از برگزاری نمایشگاه نانو ارائه خواهد شد.

به‌زودی سند مهندسی فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت

دکتر مخبر دزفولی همچنین درخصوص مصوبات مهمی که به‌زودی برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهند شد، گفت: پس از اتمام تصویب نقشه جامع علمی کشور و سند تحول نظام آموزشی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌زودی سند مهندسی فرهنگی و موضوعات مرتبط با فرهنگ عمومی که سال‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین است را مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد.

وی افزود: تصویب سند جامع نخبگان نیز از موضوعاتی است که به‌زودی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت و در آن مسائل مرتبط با نخبگان بررسی و آسیب‌شناسی شده است.

امیدواریم جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد تا 2 هفته آینده برگزار شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص زمان تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پس از ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیر علوم برای تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای معرفی رئیس جدید این دانشگاه امیدواریم جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد تا 2 هفته آینده برگزار شود.

قدردانی شورا از تدبیر مقام معظم رهبری در برگزاری کنفرانس بیداری اسلامی

دکتر مخبر دزفولی در انتها از ارائه گزارشی در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص کنفرانس بیداری اسلامی و قدردانی شورا از تدبیر مدبرانه مقام معظم رهبری در برگزاری این کنفرانس خبر داد و افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم ایجاد آمادگی برای تحقق پیش‌نیازهای بهره‌وری موثر از شرایط جدید منطقه با بیداری اسلامی و استمرار کنفرانس بیداری اسلامی تاکید کردند.