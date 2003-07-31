تنها 25 درصد از اهداكنندگان خون زنان هستند

دكتر مهتاب مقصودلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر لزوم مشاركت هر چه بيشتر زنان در اين امر مهم افزود:" در جامعه ايران به دليل وجود يكسري باورهاي اشتباه، زنان رغبت چنداني به اهداي خون ندارند زيرا تصور مي كنند به دليل شرايط فيزيولوژيك بدن آنها قدرت اهداي خون را ندارد."

وي اهداي خون را براي زنان و مردان مفيد عنوان كرد و گفت:" در سال گذشته در سراسر كشور يك ميليون 448 واحد خون تاييد شده جمع آوري شد كه 85 درصد از آن متعلق به مردان بود و تنها حدود 350 هزار واحد از اين خونها مربوط به زنان است."

دكتر مقصودلو مشاركت زنان را در امور مختلف جامعه را نشان توسعه اجتماعي هر كشور دانست وگفت:" تنها راه جلب مشاركت زنان در اين زمينه ارتقاء سطح آگاهي جامعه بويژه زنان است.."

گفتني است هر زن مي تواند بجز موارد شيردهي و دوران حاملگي، در طول سال 3 بار خون خود را اهدا كند.



