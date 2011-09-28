فرصت کم استانداران برای مدیریت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی لبخندان سه شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید هرمزگان، عنوان کرد: آقای هاشمی برای طلاب شیعه هرمزگان یک فرصت استثنایی بود و هاشمی از معدود استانداران هرمزگان بود که با حوزه علمیه قم و مراجع تقلید ارتباط برقرار کرد و گزارش اقدامات انجام شده در هرمزگان را برای مراجع بزرگوار تقلید ارسال می کرد.

وی بیان داشت: تا زمانی که آقای عزیزی در خط ولایت و رهبری حرکت کند جامعه روحانیت استان هرمزگان هم از ایشان حمایت می کند.

رئیس جامعه روحانیون هرمزگان با اشاره به تشکیل این جامعه در زمان مدیریت هاشمی، تصریح کرد: بیش از هفت سال بود که قرار بود جامعه روحانیون هرمزگان تشکیل شود اما این امر بنا به دلایلی میسر نمیشد اما در زمان آقای هاشمی انتخابات این جامعه با حضور بیش از 800 روحانی شیعه هرمزگانی برگزار و جامعه روحانیون هرمزگان تشکیل شد.

لبخندان افزود: همچنین آقای هاشمی امسال به عنوان استاندار نمونه در زمینه فعالیتهای قرآنی و مسجد محوری انتخاب شد که این نشان از توجه او به مسائل دینی دارد.

وی با انتقاد از تغییر مکرر استانداران هرمزگان در شش سال گذشته، اظهار داشت: در شش سال گذشته سه استاندار مدیریت هرمزگان را بر عهده داشته اند و هر کدام از آنها تنها دو سال فرصت مدیریت داشته اند که این مدت برای اجرای برنامه های بلند مدت و همچنین برنامه ریزی برای آینده یک استان بسیار کم است.