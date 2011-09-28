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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

عباسی:

جشنواره اقوام، فضیلتهای ایرانیان را نمایان می سازد

جشنواره اقوام، فضیلتهای ایرانیان را نمایان می سازد

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان گفت: برگزاری جشنواره هایی نظیر اقوام ایران زمین فضیلتهای ایرانیان را نمایان ساخته و به گوش جهانیان می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی شامگاه سه شنبه در افتتاح پنجمین جشنواره بین المللی اقوام ایران زمین در گرگان افزود: شاخص مهم در توسعه ملت ها وجود گروه های مردمی است که در عرصه های متعدد حضور داشته و در رشد و پیشرفت جهانی نقش دارند.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: سفرای کشورهای حاضر و همه اندیشمندان، ایران اسلامی را با ظرفیتهای بزرگی می شناسند که خصوصا پس از انقلاب اسلامی درخشش والایی داشته است.

وی افزود: در این عصر که دنیای غرب به سمت قهقرا می رود و حتی نمی تواند عرصه های اقتصادی جهانی را کنترل کند و ستمکاران تاریخ نوع نگرششان را به دنیا مسلط می کنند، ایرانیان فضیلت های خود را با  اسلام عزیز نمایان ساختند و با این جشنواره های به دنیا عرضه می کنند.

اولین وزیر ورزش و جوانان کشور ادامه داد: با ظرفیتهای متفاوتی که در اقوام وجود دارد، زمینه توسعه و رشد فراهم می شود و امت نمونه ای ساخته می شود که نمونه ای از آن در اینگونه نمایشگاه ها جلوه گر می شود.

عباسی در ادامه اضافه کرد: مجموعه ای از اقوام در این جشنواره حضور دارند که زنجیره با فضیلتی را تشکیل می دهند که درونش صلح، دوستی و انسانیت است وملتی صلح دوست را به جهانیان معرفی می کند.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابرقدرت ها سعی داشتند با ایجاد فتنه در میان اقوام اختلاف ایجاد کنند اما به رغم همه هزینه های استکبار در این زمینه کاری انجام دهند و ملت ما در برابر آن همه فتنه سربلند بیرون آمدند.

کد مطلب 1418603

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