پیوند فرهنگی از برکات جشنواره اقوام است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز جشنواره بین المللی اقوام در گلستان اظهار داشت: تحکیم وحدت ملی و دینی اقشار مختلف کشور و در کنار آن ایجاد نشاط و طراوت اجتماعی نیز از برکات جشنواره اقوام است.

استاندار گلستان با بیان اینکه لازم است ایران کشور با نشاطی باشد افزود: فرهنگ ایران رنگین کمان زیبایی است که فرهنگ اقوام اجزای آن است و گلستان نمونه بارز فرهنگ های مختلف است.

وی تصریح کرد: در کنار تنوع زبان و مذهب بیش از 15 قوم در گلستان در کنارهم با تعامل زندگی می کنند و این امر فرصتی برای مردم گلستان است تا در کنار باهم بودن بر سنن خود تاکید ورزند و تعامل معناداری داشته باشند.

قناعت با تاکید بر اینکه ریشه اصلی وحدت در موازین انقلاب ما است که مردم کشور ما ایجاد کردند، اظهار داشت: انقلاب ما حول محور ولایت فقیه است.

وی از گلستان به عنوان ایران کوچک نام برد و افزود: گلستان در این پنج سال نشان داده است که میزبانی شایسته برای برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین بوده است.

استاندار گلستان با اشاره به رسالت مهم امروز هنرمندان متعهد گفت: رسالت هنرمندان متعهد ما این است که مخاطبان و جوانان را با شیوه های بدیع هنری نسبت به گذشته خود مفتخر و نسبت به آینده امیدوار کنند و این امر مهمترین رسالت آنان است.

وی افزود: فرهنگ اقوام ایران زمین نشان دهنده جلوه های زیبایی ازتنوع فرهنگی ایران است و این جشنواره سعی دارد تا صدای خود را به گوش جهانیان برساند.

