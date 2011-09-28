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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

در گلستان/

180 غرفه در جشنواره اقوام ایران زمین تشکیل شد

180 غرفه در جشنواره اقوام ایران زمین تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان گفت:180غرفه اقوام ایران زمین در جشنواره تشکیل شد که 12 کشور اسلامی و فارسی زبان نیز در این نمایشگاه غرفه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح جشنواره اقوام گفت: 50 میهمان خارجی اعم از سفرا نیز از مهمانان ویژه این جشنواره هستند تا بتوانیم در کنار برگزاری جشنواره گلستان را نیز به کشورهای همسایه و مهمانان خارجی معرفی کنیم.

وی افزود: نمایشگاهی از رشادتهای شهدا نیز در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است.

رئیس ستاد برگزاری پنجمین جشنواره اقوام در ادامه بیان داشت: پنجمین جشنواره اقوام ایران زمین با حضور هنرمندان سراسر کشور، سفرای کشورهای همسایه فارسی زبان و هنرمندان خارجی از کشورهای آسیای میانه و همجوار چون ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، گرجستان و.. برگزار می شود.

وی ادامه داد: گروه های موسیقی و آیینی محلی از استان های مختلف نیز در این جشنواره به اجرای برنامه می پردازند.

عباسی یادآور شد: با توجه به این که شعار روزجهانی گردشگری در سال جاری میلادی از سوی سازمان جهانی گردشگری تحت عنوان (گردشگری پیوند دهنده فرهنگ ها) نامگذاری  شده است، ستاد برگزاری جشنواره با توجه به نامگذاری چنین روزی تاریخ برگزاری جشنواره را از آذر ماه به هفته گردشگری تغییر داد.

وی اظهار داشت: همزمان با برگزاری این جشنواره هفته ملی گردشگری نیز برای اولین بار به صورت پایلوت در گلستان برگزار می شود.

کد مطلب 1418606

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