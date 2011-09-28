شهادت در راه خدا با ملی گرایی قابل مقایسه نیست/ جهان آرا آرش کمانگیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی قبل از ظهر سه شنبه در همایش "ولایتمداری در فرهنگ جهاد و شهادت" که به مناسبت آغاز دوره های آموزشی موسسه روایت سیره شهدا در سالن همایش های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به تنوع محورهای بحث شهادت اظهار داشت: در میان محورهای بحث شهادت هنوز محور شهادت اسلامی در فرهنگ ما غریب است.



وی تصریح کرد: هنوز بسیاری از خودی ها وقتی درباره دفاع، جهاد و شهادت بحث می کنند، به گونه ای سخن می گویند که در شان جهاد و شهادت اسلامی نیست.



محمد جهان آرا، آرش کمانگیر نیست



عضو جامعه مدرسین حوزه با انتقاد از این که ما هنوز بعد از چند دهه و پرپر شدن بهترین افراد، دفاع و جهاد در راه خدا و اسلام را با دفاع از خانه و کاشانه یکی می دانیم، یادآور شد: در صدا و سیمای ما در برنامه ای یکی از فرهیختگان و کارشناسان بیان می کند که شهید محمد جهان آرا تنها نبود بلکه باید از آرش کمانگیر هم که قرن ها پیش از آب و خاک ما دفاع کرد نیز یاد کنیم.



وی تصریح کرد: این مسئله آنقدر سنگین است که اگر کسی این قضیه را درک کند جا دارد برای آن بمیرد و دق کند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: حیوانات و پرندگان هم برای خود قلمرو و کاشانه ای دارند که از آن در مقابل متجاوز دفاع می کنند، اما آیا این هنر است، ثانیا این فقط مربوط به ایران نیست، بلکه عراقی ها، آمریکایی و انگلیسی ها هم از کشور خود دفاع می کنند، این چه ارزشی دارد؟



وی با اشاره به این که هر کسی وطن و جایی که در آن رشد کرده است را دوست دارد، بیان داشت: حتی حیوانات هم از خانه خود دفاع می کنند، اگر انسان این کار را نکند که از حیوان هم کمتر است اما این افتخار برای ما و جامعه ما به این دلیل است که این دفاع و شهادت برای اسلام است.



آیت الله مصباح یزدی با انتقاد از این که ما هنوز نتوانسته ایم آن طور که باید ارزش دفاع از دین را برای مردم جا بیاندازیم، یادآور شد: در این زمینه کتاب، برنامه و رساله زیاد داشته ایم اما هنوز حق مطلب ادا نشده است، باید به این بعد از مسئله شهادت بیشتر اهمیت داد که شهادت در راه خدا با گرایش ملی گرایی و ناسیونالیستی قابل مقایسه نیست و ارزش آن ملکوتی است.



فرهنگ شهادت هنوز در کشور مظلوم است



وی با اشاره به این که فرهنگ شهادت هنوز در کشور مظلوم است، یادآور شد: اگر مفهوم و ارزش شهادت در راه خدا را می‌فهمیدیم و ارزش بی نهایت آن را درک می کردیم متوجه بودیم که یک قطره خون محمد جهان آرا قابل مقایسه با دریای خون آرش کمانگیر نیست چرا که کاری که برای خدا انجام شود ارزش خدایی پیدا می‌کند.



برخی شخصیت‌های بزرگ کشور دچار یک سقوط و انحطاط فرهنگی هستند



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: این سقوط و انحطاط فرهنگی هنوز هم در برخی شخصیت های بزرگ کشور دیده می شود که گرایش های امانیستی بر گرایش های الهی ترجیح داده می شود و برای مثال بیداری اسلامی را بیداری انسانی می دانند.



وی تصریح کرد: شرف انسان به ایمان است و ما باید این را اساس فرهنگ خود قرار دهیم و برای دیگران نیز تبیین کنیم.



