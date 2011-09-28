مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت معصومه (س) اظهار داشت: مراسم خطبه خوانی و شمعدان گردانی در صبح میلاد حضرت معصومه (س) در حرم این بانوی بزرگوار برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام محمد نظری ادامه داد: این مراسم با حضور شخصیتهای کشوری و استانی و همچنین نماینده بیوت مراجع برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مراسم با حضور کلیه خادمین افتخاری و رسمی حرم مطهر برگزار و پس از آن نیز جشن ویژهای برای بانوان در شبستان نجمه خاتون برپا خواهد شد.
مدیر حرم مطهر حضرت معصومه عنوان کرد: همزمان با دهه کرامت و با همکاری ارگانها و سازمانهای مختلف استان برنامههای ویژهای برای این دهه تدارک دیده شده است.
همزمان با میلاد حضرت معصومه؛
مراسم خطبه خوانی و شمعدان گردانی در حرم حضرت معصومه(س) برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) مراسم خطبه خوانی و شمعدان گردانی در حرم حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت معصومه (س) اظهار داشت: مراسم خطبه خوانی و شمعدان گردانی در صبح میلاد حضرت معصومه (س) در حرم این بانوی بزرگوار برگزار خواهد شد.
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