مجمع ملی نخبگان نباید سیاسی شود/ کاندیدای مجلس نمی شوم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی سه شنبه شب در همایش نقش و جایگاه نخبگان در جهاد اقتصادی و بیداری اسلامی خطاب به حضار در جلسه با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس نمی‌خواهم شرکت کنم، افزود: اگر جایی هم بخواهم در انتخابات شرکت کنم شما مجامع علمی نباید دخالت کنید زیرا این مجمع باید محلی باشد که به دنبال علم و فناوری است و نباید مجمع علمی نخبگان وارد مسائل سیاسی و جناحی شود و اگر این‌گونه باشد دچار تفرقه خواهید شد و ضعیف می‌شوید.

نخبگان نقطه آغاز و پیشرفت ایران هستند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در مسائل اقتصادی در سطح پایینی قرار گرفته به روایتی منهای پیشرفت هستیم اما در دفاع، امنیت و سیاست بسیار جلو هستیم.

وی در این رابطه و نقطه عظیمت چند کشور اظهار داشت: به طور مثال چین در سال 1970یعنی 40 سال پیش نقطه آغاز خود را مالکیت می‌دانستند و ژاپن کپی سازی یعنی هر کدام یک نقطه آغازی دارند و اگر از من سوال شود نقطه آغاز پیشرفت ایران کجاست من نخبگان را نقطه آغاز و عظیمت پیشرفت ایران می‌دانم.

رضایی تصریح کرد: نقطه آغاز ایران با آمریکا، چین و ژاپن متفاوت است و هر ملتی یک راهی دارد، البته این که در تمام این راه‌ها یک قواعد مشترکی وجود دارد چنانچه ما در این مسیر باید از فناوری استفاده کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در هر صورت ما ملت ایران راه خودمان را داریم چنانچه راه ما با هیچیک از کشورهای اسلامی نیز یکی نیست و مصداق آن می‌تواند این آیه قرآنی باشد که هر ملتی می‌تواند یک راهی برای رسیدن به خداوند داشته باشد.

سرمایه نخبگان فکر، ایمان، فناوری و مهارت است

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نخبگان دارای سرمایه عظیم فکر، ایمان، فناوری و مهارت هستند که البته این سرمایه‌ها پراکنده اند و باید آنها را جمع کرد و در واقع اجتماع نخبگان یعنی اجتماع فکر، ایمان، و فناوری و در هر صورت این اجتماع در هر جامعه‌ای باید از یک نقطه شروع شود.

نخبگان در اقتصاد کشور معجزه می‌کنند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ثروت عظیم ایران و آنچه که در اقتصاد معجزه می‌کند نخبگان هستند، یادآور شد: البته من نخبگان را تنها دانشگاهیان نمی‌دانم و شاید یک کارگر هم نخبه باشد.

وی تصریح کرد: البته ممکن است یک هنرمند یک اثر هنری داشته باشد که میلیون‌ها تومان ارزش داشته باشد و بتواند باعث بازیابی انسان شود.

بهره‌وری نفت در پالایشگاه‌های ایران زیر 26 درصد است

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: نخبگان اگر وارد میدان شوند از نفت کشور بیشتر استفاده می‌شود زیرا اکنون بهره وری نفت در پالایشگاه‌ها زیر 26 درصد است در حالیکه در اروپا این بهره‌وری بالای 60 درصد است که این میزان در ایران بسیار پایین است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اتلاف منابع در ایران یادآور شد: بهره وری در ایران اکنون زیر 1.5 درصد است که اتلاف منابع محسوب می شود و این امر به این معناست که کالاهای تولیدی در ایران گران‌تر از کالاهای چینی است که نخبگان باید این موضوع را حل کنند.

اصفهان مجازی 1404 را طراحی کنید

رضایی در ادامه خطاب به حضار در جلسه ادامه داد: در هر صورت شما باید به عنوان یک پیشنهاد اصفهان 1404 مجازی را طراحی کنید، اصفهانی که زاینده رود آن دو برابر قدیم آب داشته باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه هر یک از شما نخبگان در یک حوزه علم یا صنعت مشغول به فعالیت هستید، تصریح کرد: شما باید هر یک به صورت جداگانه بررسی کنید که برای رسیدن به نقطه ایده‌آل 15 سال آینده باید از چه نقطه‌ای شروع کنیم.

معماری اخیر ایران با روح اسلامی سازگاری ندارد

رضایی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در هر صورت جمهوری اسلامی باید یک هنر در معماری داشته باشد و اکنون شما در کدامیک از آثاری که اخیراً ساخته شده شاهد یک معماری هستید و همواره اشکال عجیب غریبی را مشاهده می‌کنید که با روح اسلامی ما سازگاری ندارد.

وی یادآور شد: در زمان صفوی برای معماری یک فلسفه بوده و اکنون باید دید در معماری ایران چه فلسفه‌ای وجود دارد در هر صورت باید شما یک شهر مجازی برای اصفهان در نظر بگیرید که این موضوع نیز در آن دنبال شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر می‌خواهیم در جهان اسلام نفوذ کنیم باید پشتوانه آن پیشرفت علمی باشد.