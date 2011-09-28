مدیریت اقتصادی کشور باید عوض شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای شهر خوراسگان و آیین رونمایی از کتاب یادمان شهدای شهر خوراسگان حاوی زندگینامه و وصیت نامه 480 شهید شهر افزود: برای مدیریت اقتصادی و اجرای مدیریت جهاد اقتصادی، باید همان قواعد جنگ را در اقتصاد و فرهنگ و دانشگاه پیاده کرد که اگر همان قواعد پیاده و اجرا شود دیگر اختلاسی را شاهد نخواهیم بود و تورمی نیز شکل نمی گیرد.

مقام معظم رهبری می‌توانند محور هدایت جهان اسلام باشند

رضایی در ادامه سخنان خود یادآور شد: مقام معظم رهبری می‌توانند محور هدایت جهان اسلام باشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه یادآور شد: جهاد اقتصادی یعنی اینکه انگیزه ما برای خدا باشد و آرزوی شهادت از میان ما نرود.

وی تصریح کرد: باید سوال کرد که چرا با این همه شهید، طلاق در جامعه ما زیاد شده و چرا باید سرقت و دزدی و بی اعتمادی را داشته باشیم.

رضایی در ادامه سخنان خود گفت: باید بدانیم شهدا چه کرده اند و در واقع باید گفت این افراد شکست قطعی را تبدیل به پیروزی بزرگی کرده‌اند زیرا ما در آغاز جنگ چیزی نداشتیم و دست ما خالی بود.



نیازمند مکتبی حسینی برای حل شدن مشکلات اقتصادی هستیم

رضایی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما امروز به مکتب حسینی برای حل شدن اقتصاد نیاز داریم و نباید فراموش کرد که ایرانیان با آگاهی و شعور و آگاهی هوشمندانه اسلام را پذیرفته‌اند و ما خودمان اشکال داریم که اسلام را می خواهیم عوض کنیم.