عقیلی و "نشات اکرم" در اردوی سپاهانی ها حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سپاهانی‌ها که خود را برای دیدار با السد قطر در دور برگشت از مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا آماده می کنند، سه شنبه شب دو میهمان ویژه داشتند.

یکی از آنها هادی عقیلی مدافع تیم ایرانی تیم فوتبال العربی بود و دیگری نشات اکرم هافبک عراقی تیم لخویا. این دو بازیکن سه شنبه شب در اردوی تیم فوتبال سپاهان در هتل "هالیدی ویلا" شهر دوحه حضور یافتند و با برخی از بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کردند.

نشات اکرم میهمان عماد محمدرضا مهاجم عراقی تیم فوتبال سپاهان بود و هادی عقیلی نیز در جمع بازیکنان سپاهان حضور یافته و با آنها گفتگو می کرد.

هادی عقیلی تا فصل گذشته در ترکیب تیم فوتبال سپاهان بازی می کرد اما در آغاز فصل 12 - 2011 فوتبال قطر به تیم العربی این کشور پیوست.