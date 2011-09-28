سلاح جوانان ایرانی در دوران دفاع مقدس ایمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای شهر خوراسگان و آیین رونمایی از کتاب یادمان شهدای شهر خوراسگان حاوی زندگینامه و وصیت نامه 480 شهید شهر افزود: از برکات انقلاب اسلامی این است که جوانان در میدان جنگ تحمیلی ایستادگی کردند و شهید شدند و ایران این عرصه را با سرافرازی به پایان رساند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب یک نابسامانی در کشور بود و دشمنان انقلاب فکر می کردند این زمان فرصتی مناسب برای استفاده از این نا بسامانی استریال یادآور شد: صدام از این افراد بازی خورد چنانچه دشمنان جمهوری اسلامی ایران آن را تا بن دندان مسلح و به صورت کامل نیز از وی حمایت کردند.

مدیر حوزه های علمیه کشور افزود: شرایط به گونه‌ای بود که مغزهای متفکر در خارج برنامه ریزی کرده بودند تا یک هفته کل ایران را تسخیر کنند البته از نظر مادی تفکر آنها درست بود.

وی تصریح کرد: جوانان ما با ایمان، آنگونه پافشاری کردند تا در نهایت با استقامت به میدان رفته و خرمشهر آزاد شد.

آیت الله مقتدایی افزود: این نظام و هفته دفاع مقدس یاد و خاطره رشادتهایی است که باید مطرح شود و نسل جوان باید بدانند که چه فعالیتها پا فشاری‌هایی انجام شد تا نظام به این صورت در آمد.

مدیر حوزه های علمیه کشور بیان کرد: امروز مقاومت مردم در کشورهای بحرین، تونس مصر و ... بر گفته از مقاومت رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس است که امید است مقاومت مردم این کشورها هر چه سریع تر به پیروزی برسد.