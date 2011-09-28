عدم حضور نمایندگان مجلس و وعده ذبح گاو توسط هاشمی!

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید هرمزگان سه شنبه شب با حضور وزیر کشور در بندرعباس برگزار شد.

هاشمی که آذر ماه سال 88 در سالن اجتماعات شرکت برق منطقه ای هرمزگان به عنوان استاندار هرمزگان معرفی شد سه‌شنبه نیز در همین سالن مسئولیت خود را به ابراهیم عزیزی استاندار جدید هرمزگان واگذار کرد.

ساعتی پیش از شروع مراسم تقریبا تمامی صندلیهای سالن پر شده بود و به همین دلیل برخی افراد که کمی دیرتر به محل برگزاری مراسم رسیدند جایی برای نشستن نداشتند که البته مشکل آنها با آوردن چند صندلی پلاستیکی رفع شد.

در محل برگزاری مراسم به غیر از چند چهره مهم و تاثیرگذار تقریبا تمامی مدیران و چهره های نام آشنای هرمزگان حضور داشتند.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس یکی از چهره‌های شاخصی است که به علت مسافرت به خارج از هرمزگان در این مراسم حضور نداشت.

عدم حضور تمامی نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نکات قابل توجه مراسم معارفه استاندار جدید هرمزگان بود. دلیل نمایندگان هرمزگان برای عدم حضور در این مراسم بررسی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان در مجلس بود و به این دلیل هیچکدام از آنها حاضر به آمدن به مراسم نشدند.

در این مراسم 6 نفر به سخنرانی پرداختند که دو سخنران ابتدایی یعنی رئیس کل دادگستری هرمزگان و امام جمعه اهل سنت بندرعباس از زحمات هاشمی تختی تشکر و برای عزیزی آرزوی موفقیت کردند.

اما سخنران سوم این مراسم حجت الاسلام محمدعلی لبخندان رئیس جامعه روحانیون هرمزگان بود. وی که از نزدیکان و یاران بسیار صمیمی هاشمی بود در سخنرانی خود از برکناری مکرر استانداران هرمزگان طی 6 سال گذشته انتقاد کرد و هاشمی را به عنوان فرصتی استثنایی برای طلاب هرمزگان معرفی کرد.

در میان سخنرانیها کلیپ های متعددی از عملکرد 22 ماهه هاشمی پخش می شد و یکی از مجریان صدا وسیمای مرکز خلیج فارس نیز عملکرد هاشمی را در هنگام پخش تصاویر اعلام می کرد.

مسئله دیگری که در سالن جلب نظر می کرد نصب دو بنر بزرگ و یک شکل در دو طرف سالن بود.

سخنران دیگر مراسم هاشمی تختی بود. هاشمی در این مراسم عنوان کرد که از ابتدا نذر کرده بودم هر زمان که بار این مسئولیت از روی دوشم برداشته شود فردای همان روز گاوی ذبح کرده و گوشت آن را میان مردم خیرات کنم.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور سخنران بعدی مراسم بود که وی دو سال را مدت مناسبی برای یک استاندار عنوان کرد و جا به جایی مدیران را نوعی از گردش نخبگان دانست.

پس از سخنرانی نجار نوبت به تقدیر از هاشمی و اهدای حکم عزیزی رسید. در این هنگام یک تاج گل که در مراسم اعلام شد از سوی مردم هرمزگان اهدا شده بر گردن هاشمی انداخته شد.

آخرین سخنران مراسم استاندار جدید هرمزگان بود. سخنرانی وی در لحظات نزدیک به نماز مغرب انجام می شد و در هنگام رسیدن به لحظه اذان مغرب فردی از انتهای سالن از عزیزی خواست که به علت رسیدن به لحظه اذان سخنرانی خود را قطع کند که در این هنگام فرد دیگری در مراسم جواب داد.