بازیهای رایانه ای در نمایشگاه دفاع مقدس اراک ارائه می شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس این دبیرخانه با حضور در نمایشگاه طریق القدس اراک بازی های رایانه ای ویژه دفاع مقدس را به نوجوان معرفی و ارائه می کند.

وی افزود: بازی های والفجر 8، نجات بندر، آخرین پرواز، مامور ویژه 2، سرزمین من، کوهنورد و مقاومت از جمله بازی هایی است که در غرفه بازی های رایانه ای با موضوع دفاع مقدس در نمایشگاه طریق القدس به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ارائه و معرفی می شود و همچنین بازدید کنندگان می توانند به صورت رایگان از سیستم های این غرفه استفاده کنند.

حجت الاسلام ذوالفقاری با اشاره به استقبال پرشور نوجوانان و جوانان اراکی از محصولات فرهنگی و بازی های ارائه شده در این نمایشگاه ادامه داد: به بازدید کنندگان از غرفه های دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد بسته های فرهنگی شامل نرم افزارهای قرآنی ومذهبی، برنامه درسی دانش آموزان ابتدایی، کتاب و خودکار اهدا می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی از پخش بلوتوث مذهبی و فرهنگی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: برگزاری مسابقه فوتسال جام شهدای گمنام به همت کانون شاهد مسجد المهدی(عج) اراک و برپایی نمایشگاه عکس با نام روایت حماسه به همت کانون راهیان قدس تخصصی سمعی بصری مسجد قدس اراک ازبرنامه های دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجداستان مرکزی به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

وی پیاده روی و کوهنوردی اعضای کانون فرهنگی هنری میثم مسجد جامع شهرک معصومیه اراک همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هماهنگی جهت بازدید اعضای فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی از نمایشگاه های دفاع مقدس و اهدای بسته های فرهنگی به مسئولان کانون های مساجد را از دیگر برنامه های این دبیرخانه در هفته گرامیداشت دفاع مقدس عنوان کرد.

نمایشگاه طریق القدس اراک به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس از اول مهرماه به مدت 10 روز در منطقه مرزیجران برپاست.