سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خمین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی، امروز طی حکمی حجت الله فدایی را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و هنری این اداره کل منصوب کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزی در این حکم، با اشاره به ارزش مداری، تعهد و دلسوزی،کادرسازی، انجام فعالیت های مفید وهدفمند فرهنگی و هنری وتاکید برآموزشهای تخصصی را به عنوان مهمترین خصیصه های یک مدیر در عرصه فرهنگ و هنر دانسته است.

وی افزود: با توجه به حساسیت جایگاه فرهنگ و هنر در شهرستان از تمام مسئولان می خواهم که همکاری لازم جهت پیشرفت شهرستان را با نماینده این اداره کل بویژه درحوزه توسعه زیرساختهای فرهنگی داشته باشند.

در این حکم حجت الله فدایی به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان خمین معرفی شد.